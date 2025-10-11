Inicio Sociedad Volver al Trabajo
Ex Potenciar Trabajo

Cómo reclamar la suspensión del cobro de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social

Si el pago de ANSES por Volver al Trabajo o Acompañamiento Social se acredita al 50% o se suspende por completo, esto es lo que deben hacer los beneficiarios

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Tras la suspensión o el pago parcial de los programas Volver al Trabajo o Acompañamiento Social

Tras la suspensión o el pago parcial de los programas Volver al Trabajo o Acompañamiento Social, los beneficiarios deben realizar un reclamo.

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social cobraron hace unos días lo correspondiente al mes de octubre de 2025. Pero, hubo otros tantos que aún no recibieron el pago. El Ministerio de Capital Humano detalla donde realizar el reclamo dependiendo el plan.

Con los programas "Volver al Trabajo" o "Acompañamiento Social" el Gobierno busca apoyar de forma integral a mejorar la situación laboral y de vida de las familias siempre y cuando cumplan con lo solicitado.

Vale recordar que los dos programas están a cargo del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, los pagos los realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Ex-Potenciar-Trabajo-Volver-al-Trabajo-Acompañamiento-Social.jpg
Los programas Volver al Trabajo y Acompa&ntilde;amiento Social son dos iniciativas del gobierno nacional de Argentina que surgieron para reemplazar al anterior programa Potenciar Trabajo.

Los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social son dos iniciativas del gobierno nacional de Argentina que surgieron para reemplazar al anterior programa Potenciar Trabajo.

Cómo reclamar el pago parcial o la suspensión de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social

El Ministerio de Capital Humano detalla cómo tienen que reclamar los diferentes beneficiarios, ya sean del Volver al Trabajo o del Acompañamiento Social.

El reclamo debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la suspensión de los planes del ex Potenciar Trabajo. Si se deja pasar más tiempo, la restitución del beneficio abonado por ANSES podría complicarse.

Ex-Potenciar-Trabajo-cómo-saber-si-cobro-los-$78.000-del-programa-Volver-al-trabajo-y-Acompañamiento-Social-2.jpg
Volver al Trabajo se centra en la empleabilidad y la vuelta al mercado laboral. Mientras que Acompa&ntilde;amiento Social lo hace en el apoyo integral a los hogares con mayores dificultades.

Volver al Trabajo se centra en la empleabilidad y la vuelta al mercado laboral. Mientras que Acompañamiento Social lo hace en el apoyo integral a los hogares con mayores dificultades.

El programa Volver al Trabajo está bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y es para los ex titulares del programa Potenciar Trabajo que tienen entre 18 y 49 años. Quienes no hayan recibido el pago en junio, pueden comunicarse de las siguientes maneras:

El programa Acompañamiento Social depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y está destinado a aquellas personas que tienen 50 o más años y a las mujeres con 4 hijos o más menores de 18 años.

  • En este caso, los beneficiarios deben comunicarse con la línea gratuita 0800-222-3294 para realizar el reclamo correspondiente

Cómo saber si cobro el ex Potenciar Trabajo

  • Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
  • Ingresar el número de CUIL
  • Tipear la Clave de Seguridad Social
  • Seleccionar el apartado “Mis cobros”
  • Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

El monto del beneficio se mantiene congelado en $78.000 sin vistas de un aumento en el corto plazo.

Temas relacionados:

Te puede interesar