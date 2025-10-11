Cómo reclamar la suspensión del cobro de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social

Ex-Potenciar-Trabajo-Volver-al-Trabajo-Acompañamiento-Social.jpg
Los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social son dos iniciativas del gobierno nacional de Argentina que surgieron para reemplazar al anterior programa Potenciar Trabajo.
Cómo reclamar el pago parcial o la suspensión de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social
El Ministerio de Capital Humano detalla cómo tienen que reclamar los diferentes beneficiarios, ya sean del Volver al Trabajo o del Acompañamiento Social.
El reclamo debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la suspensión de los planes del ex Potenciar Trabajo. Si se deja pasar más tiempo, la restitución del beneficio abonado por ANSES podría complicarse.
Volver al Trabajo se centra en la empleabilidad y la vuelta al mercado laboral. Mientras que Acompañamiento Social lo hace en el apoyo integral a los hogares con mayores dificultades.
El programa Volver al Trabajo está bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y es para los ex titulares del programa Potenciar Trabajo que tienen entre 18 y 49 años. Quienes no hayan recibido el pago en junio, pueden comunicarse de las siguientes maneras:
- Llamar al 0800-666-4100 o al 0800-222-2220
- O, por correo electrónico [email protected]
El programa Acompañamiento Social depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y está destinado a aquellas personas que tienen 50 o más años y a las mujeres con 4 hijos o más menores de 18 años.
- En este caso, los beneficiarios deben comunicarse con la línea gratuita 0800-222-3294 para realizar el reclamo correspondiente
Cómo saber si cobro el ex Potenciar Trabajo
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
El monto del beneficio se mantiene congelado en $78.000 sin vistas de un aumento en el corto plazo.