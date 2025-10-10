Lionel Messi fue baja por tener que jugar este sábado con el Inter Miami contra Atlanta United por la MLS. El astro estuvo presente en el estadio y se lo vio tomando mate en un palco VIP junto a su familia.

El partido fue arbitrado por la jueza estadounidense Tori Penso. Fue la primera vez que la Selección mayor es dirigida por una mujer.

futbol-amistoso-argentina-venezuela-minuto de silencio Previo al partido entre la Selección argentina y Venezuela en Miami, se hizo un minuto de silencio en homenaje al fallecido entrenador de Boca Miguel Ángel Russo.

Primer tiempo de claro dominio argentino

A los 5' llegó la primera jugada de peligro y fue para los de Lionel Scaloni. Tagliafico recibió sobre la izquierda una pelota cruzada, y asistió a Lautaro Martínez, que remató fuerte pero el arquero Contreras tapó muy bien y la sacó al córner.

La presión argentina fue agobiante para Venezuela, que prácticamente no cruzó la línea media en gran parte del primer tiempo.

Nico Paz probó desde afuera y la pelota dio en el palo en otra clara situación de la albiceleste.

31' ¡GOOL ARGENTINO! Lo Celso



ARG 1-0 VEN



ARG 1-0 VEN

El gol de Lo Celso

En la parte final del período inicial llegó lo mejor, en apenas tres minutos. A los 29' gran pared entre Enzo Fernández y Julián Álvarez, que permitió que el volante de Chelsea entrara al área con peligro, pero lo bajaron con falta no cobrada. UN minuto después se animó Venezuela, salió de contram, quedando tres contra dos, pero Mendoza falló en la definición por el segundo palo. Tras esta acción y antes de cumplirse un minuto -55 segundos- Argentina llegó al gol con una excelente triangulación de Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso, donde éste pudo abrir el marcador con un remate esquinado.

El complemento

Al reinicio del encuentro, Scaloni decidió hacer un cambio y realizar ensayos tácticos e ingresó Nicolás González por Nicolás Tagliafico.

Argentina mantuvo el control absoluto del balón frente a un rival que dispuso dos líneas defensivas y hasta apeló al juego brusco para emparejar el trámite. El arquero Contreras pudo tapar a lo largo del juego tres manos a mano con Lautaro Martínez.

A poco menos de 10 minutos del final Scaloni realiazó varios cambios, entre ellos uno triple, donde ingresaron Rodrigo De Paul (por Álvarez), Alexis Mc Alister (Molina) y Leonardo Balerdi reemplazando a Enzo Fernández.

Las formaciones iniciales:

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Venezuela: José Contreras; Teo Quintero, Alessandro Milani, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Kervin Andrade, Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Juanpi Añor; Gleiker Mendoza y Alejandro Marqués. DT: Oswaldo Vizcarrondo.