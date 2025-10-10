Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1976812175231795294&partner=&hide_thread=false EL GOL DE LO CELSO PARA EL 1-0 DE ARGENTINA. pic.twitter.com/Kv5mZ5sOfx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 11, 2025

El conjunto nacional hizo una linda jugada en la que se juntaron los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez con una buena pared, y éste último asistió al rosarino para que ponga el 1 a 0. Un merecido gol para este buien jugador del elenco nacional.

Así el jugador del Betis de España llegó a su cuarto gol con la camiseta argentina en 63 partidos disputados.

El equipo orientado por Lionel Scaloni ya está clasificado para el Mundial 2026 y busca su mejor forma de cara al torneo ecuménico. El objetivo del DT es conformar una lista de 26 jugadores y para ello su equipo juega este tipo de partidos, ya que hay muchos jugadores jóvenes, como Nico Paz y Franco Msatantuono (fue desafectado por una lesión).

Lo que viene para la Selección argentina

Tras jugar el amistoso con Venezuela en el Hard Rock de Miami, Estados Unidos, el equipo orientado por Scaloni se medirá con Puerto Rico en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami, el equipo donde juega el astro Lionel Messi. El partido será el próximo martes a las 21. El cotejo en principio iba a a disputarse el lunes, pero se postergó por cuestiones organizativas.