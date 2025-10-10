La conferencia de prensa Ezequiel Centurión y Vicente Poggi.

A la espera del partido que el próximo domingo paralizará a la provincia de Mendoza, Ezequiel Centurión y Vicente Poggi se ven las caras en una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional de Fútbol. El arquero de Independiente Rivadavia y el mediocampista de Godoy Cruz, se presentaron en el Malvinas Argentinas para charlar con los medios.

La palabra de los referentes: Ezequiel Centurión y Vicente Poggi

Ezequiel Centurión se expresó sobre la presión que pueden llegar a tener por ser los locales y jugar el partido en un Bautista Gargantini colmado: "No siento que la presión sea nuestra por ser el local. Creo que es para los dos. Los dos vamos a querer ganar y, obviamente, nosotros por ser locales vamos a intentar darle una alegría a nuestra gente".

Vicente Poggi, por su lado, manifestó: "No siento que es presión, siendo que es más ganas. Siento que la presión está en otro lado, pero sin dudas tenemos ganas de darle una alegría a nuestra gente y este partido es perfecto para eso".

El mediocampista también se refirió a la motivación extra que da jugar contra Independiente Rivadavia: "Este tipo de partidos te da un plus a nivel motivacional y la gente te lo hace notar. Estamos muy convencidos por lo que estamos haciendo, aunque los resultados no se nos están dando".

Este tipo de partidos, ¿se juega con el cuchillo entre los dientes?

"Sin dudas se vive de otra manera", comenzó respondiendo Poggi, y continuó: "Aunque en los puntos valga lo mismo para el equipo, para la gente, para el periodismo vale mucho más".

Este tipo de partidos son diferentes, hay que vivirlos diferentes, hay que jugarlo diferente.

Por su lado, Centurión declaró: "Son los partidos que uno espera, en el arranque del torneo uno mira cuando van a ser estos partidos. Va a ser un partido muy importante que puede darnos un envión anímico muy grande para lo que resta del torneo que estamos ahí muy cerca de conseguir una campaña muy importante para la institución".

La posibilidad de jugar alguna vez con público de ambos equipos

El partido se realizará en la cancha de la Lepra donde solo asistirá el público local, frente a esto el arquero dijo: "No pasa por nosotros, es algo que obviamente sería lindo. Es una sensación linda el hecho de tener a las dos hinchadas en cancha, no depende de nosotros, pero espero que algún día se pueda dar".

El uruguayo del Tomba estuvo de acuerdo con su colega: "Concuerdo, no depende de nosotros, pero sin duda sería distinto. Evidentemente cuando hay una hinchada sola es distinto a cuando hay dos. Creo que se pica un poco más, no depende de nosotros, pero me encantaría".

La conferencia de prensa en la previa del derbi

Embed - #ConferenciaLPF | Ezequiel Centurión y Vicente Poggi en la previa de la #Fecha12

