El mediocampista también se refirió a la motivación extra que da jugar contra Independiente Rivadavia: "Este tipo de partidos te da un plus a nivel motivacional y la gente te lo hace notar. Estamos muy convencidos por lo que estamos haciendo, aunque los resultados no se nos están dando".

Este tipo de partidos, ¿se juega con el cuchillo entre los dientes?

"Sin dudas se vive de otra manera", comenzó respondiendo Poggi, y continuó: "Aunque en los puntos valga lo mismo para el equipo, para la gente, para el periodismo vale mucho más".

Por su lado, Centurión declaró: "Son los partidos que uno espera, en el arranque del torneo uno mira cuando van a ser estos partidos. Va a ser un partido muy importante que puede darnos un envión anímico muy grande para lo que resta del torneo que estamos ahí muy cerca de conseguir una campaña muy importante para la institución".

La posibilidad de jugar alguna vez con público de ambos equipos

El partido se realizará en la cancha de la Lepra donde solo asistirá el público local, frente a esto el arquero dijo: "No pasa por nosotros, es algo que obviamente sería lindo. Es una sensación linda el hecho de tener a las dos hinchadas en cancha, no depende de nosotros, pero espero que algún día se pueda dar".

El uruguayo del Tomba estuvo de acuerdo con su colega: "Concuerdo, no depende de nosotros, pero sin duda sería distinto. Evidentemente cuando hay una hinchada sola es distinto a cuando hay dos. Creo que se pica un poco más, no depende de nosotros, pero me encantaría".

La conferencia de prensa en la previa del derbi