Siguen las malas noticias para Gianluca Prestianni: la decisión que tomó la FIFA que lo afecta de cara al Mundial 2026

Gianluca Prestianni continúa recibiendo malas noticias luego de la suspensión que recibió por parte de la UEFA por "conducta discriminatoria" contra Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid por los 16avos de final de la Champions League.
Gianluca Prestianni recibió otra mala noticia esta vez por parte de la FIFA, luego de que la UEFA lo sancionara por conducta discriminatoria contra Vinicius en un partido de Champions
Gianluca Prestianni continúa recibiendo malas noticias luego de la suspensión que recibió por parte de la UEFA por "conducta discriminatoria" contra Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid por los 16avos de final de la Champions League.
En esta ocasión, la FIFA decidió ampliar a nivel mundial la sanción impuesta por la UEFA de seis partidos por conducta discriminatoria durante el cruce entre Benfica y Real Madrid en la Champions League. Con el amparo del artículo 70 del Código Disciplinario, el ente rector del fútbol mundial decidió que ese castigo tenga alcance global, decisión que implica que la pena no solo rige en competiciones UEFA sino también otros torneos oficiales.
De los seis partidos de castigo que impuso la UEFA para Prestianni, tres son de cumplimiento efectivo mientras que los otros tres quedaron en suspenso por dos años. Uno de los seis encuentros ya fue purgado por el argentino en el partido de vuelta de 16avos de la Champions entre el Merengue y Benfica, disputado en el Santiago Bernabéu.
A Gianluca Prestianni actualmente le quedan dos compromisos de castigo que incluirán también competencias por fuera del ámbito de la UEFA, o sea el Mundial 2026 entre esos torneos del plano internacional.
Para Lionel Scaloni y la Selección argentina, este escenario influye directamente en la decisión que pueda tomar el entrenador de convocar o no al jugador de cara al Mundial 2026 ya que, con esta decisión de la FIFA, Prestianni debería perderse los dos primeros compromisos de la cita mundialista. Los encuentros amistosos no se computan como oficiales por lo que el atacante no podría purgar el resto del castigo en esos partidos.
Desde el entorno del jugador buscarán apelar la medida ante la UEFA y, en caso de ser necesario, recurrir al TAS con una medida cautelar.