Siguen las malas noticias para Gianluca Prestianni: la decisión que tomó la FIFA que lo afecta de cara al Mundial 2026

La decisión de la FIFA que perjudica a Gianluca Prestianni de cara al Mundial

De los seis partidos de castigo que impuso la UEFA para Prestianni, tres son de cumplimiento efectivo mientras que los otros tres quedaron en suspenso por dos años. Uno de los seis encuentros ya fue purgado por el argentino en el partido de vuelta de 16avos de la Champions entre el Merengue y Benfica, disputado en el Santiago Bernabéu.

A Gianluca Prestianni actualmente le quedan dos compromisos de castigo que incluirán también competencias por fuera del ámbito de la UEFA, o sea el Mundial 2026 entre esos torneos del plano internacional.

prestianni seleccion Prestianni, complicado de cara a la convocatoria al Mundial 2026.

Para Lionel Scaloni y la Selección argentina, este escenario influye directamente en la decisión que pueda tomar el entrenador de convocar o no al jugador de cara al Mundial 2026 ya que, con esta decisión de la FIFA, Prestianni debería perderse los dos primeros compromisos de la cita mundialista. Los encuentros amistosos no se computan como oficiales por lo que el atacante no podría purgar el resto del castigo en esos partidos.

Desde el entorno del jugador buscarán apelar la medida ante la UEFA y, en caso de ser necesario, recurrir al TAS con una medida cautelar.