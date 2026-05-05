Boca perdió ante Barcelona de Ecuador y complicó su clasificación a los octavos de final de la Libertadores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2051839553124655432&partner=&hide_thread=false GOL DE TITO VILLALBA Y BARCELONA LE ESTÁ GANANDO A BOCA EN ECUADOR. pic.twitter.com/Wl0GdXyHx1 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 6, 2026

A los 32' del primer tiempo fue expulsado el volante xeneize Santiago Ascacíbar y a los 50' vio la roja el delantero del conjunto ecuatoriano Milton Céliz (el argentino ex Independiente Rivadavia).

A los 5' Ascacíbar estuvo cerca de anotar el primero, pero el arquero José Carreras la sacaba sobre la línea.

El ex Boca Darío Benedetto armaba una buena jugada en ataque, pero el local no podía definir bien.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arevalo_martin/status/2051821663168184817&partner=&hide_thread=false Brey sale lesionado. Directo al vestuario y en camilla.

Entra Javier García, que no ataja desde marzo de 2024. pic.twitter.com/mMkoMk2C4u — Martin Arevalo (@arevalo_martin) May 6, 2026

Se lesionaba Leandro Brey a los 22 minutos -se iba de la cancha llorando desconsolado- e ingresaba Javi García, el porteto que atajó por última vez en el 2024. Pasaron 786 días del último partido donde tuvo acción el guardavallas.

Se iba expulsado Ascacíbar a instancias del VAR por cometer una dura falta.

Pero a los 50 minutos veía la roja Céliz y el partido era picante. Se jugaba poco y se pegaba mucho.

El diseñaba una buena maniobra en ataque y Merentiel remataba débil ante Carreras.

Una mediavuelta de Rangel se transformaba en una clara situación para anotar para Barcelona.

Merentiel tenía dos chances para anotar, pero desperdiciaba las oportunidades. El equipo dirigido por Claudio Úbeda se animaba y estaba cerca de anotar.

Hasta que a los 27' Quiñónez se fue solo por la derecha y se la cedió a Villalba, quien definió con precisión y marcó el 1 a 0 para el equipo ecuatoriano.

Villalba metía una contra, tenía todo para definir el partido, pero García le ahogaba el grito de gol.

Boca -que venía de caer ante Cruzeiro- perdió en Ecuador y se complicó.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con Barcelona, el equipo de la Ribera recibirá a Huracán, en La Bombonera, el sábado desde las 19, por los octavos de final del Torneo Apertura.