Pablo De Muner fue presentado como nuevo DT de Godoy Cruz: qué dijo el flamante entrenador

En agosto del 2017 Pablo De Muner fue ayudante de campo de Pepe Romero en Independiente Rivadavia. En noviembre de ese mismo año asumió en el cargo de DT, pero meses más tarde dio un paso al costado (marzo 2018).

Desde entonces pasó por All Boys, Defensa y Justicia, San Martín de Tucumán, O'Higgins (Chile), Guaraní (Paraguay), Melgar (Perú), Águilas Doradas (Ecuador), Botafogo (Brasil) - fue asistente de Martín Anselmi - y ahora comenzará un nuevo ciclo en Godoy Cruz.

La palabra de Pablo De Muner, nuevo DT de Godoy Cruz

Luego de la introducción de José Mansur, presidente de la institución, Pablo De Muner brindó sus primeras palabras como DT de Godoy Cruz; "Estoy contento. Ni bien entrás al estadio te das cuenta la exigencia que hay acá. Tenemos muy claros los objetivos. La idea es volver a esa base que siempre caracterizó a Godoy Cruz".

"Tenemos que conseguir resultado y meternos en el pelotón de arriba. Es una categoría que conozco, creo que lo podemos lograr. Lo que nos queda es trabajar", sumó el entrenador.

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Sobre su idea a la hora de armar los esquemas, fue claro: "En cuanto a los esquemas, a lo largo de mi carrera como entrenador he pasado practicamente por todos. Lo importante es saber, lo más rápido posible, las características de los jugadores que tenemos. A partir de ahí ver qué podemos implementar".

"Tener variantes en esta categoría genera cierta flexibilidad y es importante. De local hay que ser protagonista y salir a buscar los partidos. Pero de visitante hay canchas que son muy difíciles para jugar", añadió De Muner.

Al ser consultado sobre qué lo convenció de aterrizar en Mendoza, aseguró: "Me sedujo la historia. A Godoy Cruz enseguida lo asocias con la Primera División y torneos internacionales. Peleando cosas importantes. Siempre en el lote de los equipos importantes. Esa esencia está y a un entrenador eso es algo que lo atrae".

Segunda parte de la conferencia

"Hay que asumir donde estamos, más allá de todo lo que represente el club y su historia. Después hay que ir a la cancha que sea e imponerse. Eso lo tenemos que tener muy claros", soltó De Muner.

En cuanto al plantel, reveló que tendrá tiempo de ir conociéndolos con el correr de los días: "Hay jugadores que los conozco bastante y otros no tanto. En estos días tendremos el tiempo suficiente para poder charlar y terminar en algunas cosas que tenemos avanzadas".

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Este miércoles tendrá su primer encuentro con los jugadores de Godoy Cruz: "Mañana va a ser mi primer entrenamiento con el plantel, todavía no me he cruzado con ninguno. Mañana tendré un poco más de información con respecto a cómo está el plantel. Suelo conversar mucho con los líderes".

"Para mí es importante tener buenos líderes, más en esta categoría donde la fortaleza mental y la valentía son dos atributos que no pueden faltar", sentenció De Muner.