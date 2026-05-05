Boca empata con Barcelona, en Ecuador, en medio de la lluvia

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A los 5' Ascacíbar estuvo cerca de anotar el primero, pero el arquero José Carreras la sacaba sobre la línea.

El ex Boca Darío Benedetto armaba una buena jugada en ataque, pero el local no podía definir bien.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arevalo_martin/status/2051821663168184817&partner=&hide_thread=false Brey sale lesionado. Directo al vestuario y en camilla.

Entra Javier García, que no ataja desde marzo de 2024. pic.twitter.com/mMkoMk2C4u — Martin Arevalo (@arevalo_martin) May 6, 2026

Se lesionaba Leandro Brey -se iba de la cancha llorando desconsolado- e ingresaba Javi García, el guardavallas que atajó por última vez en el 2024. Pasaron 786 días del último partido donde tuvo acción el guardavallas.

Se iba expulsado Ascacíbar a instancias del VAR por cometer una dura falta.

Pero a los 50 minutos veía la roja Céliz y el partido era picante. Se jugaba poco y se pegaba mucho.

El diseñaba una buena maniobra en ataque y Merentiel remataba débil ante Carreras.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con Barcelona, el equipo de la Ribera recibirá a Huracán, en La Bombonera, el sábad desde las 19, por los octavos de final del Torneo Apertura.