El Clan es la película que se puede ver en Disney en la que Guillermo Francella interpreta su papel más oscuro. El actor se desprende de cualquier rastro de su característico humor para encarnar a Arquímedes Puccio. Mediante una caracterización física que le suma años y una mirada gélida, Francella demuestra una versatilidad absoluta y logra que el espectador olvide al comediante para enfrentarse a un monstruo de la vida real.
Guillermo Francella y su papel más oscuro que muestra el horror detrás de "una familia muy normal"
La película El Clan es una propuesta imperdible que mantiene al espectador tan entretenido como asombrado con un Francella irreconocible
Junto a él, Peter Lanzani ofrece una actuación consagratoria en el papel de Alejandro, el hijo mayor del clan Puccio y estrella de rugby atrapado entre la ambición y la culpa. Con este trabajo Lanzani se define como un actor de primer nivel. Su interpretación sostiene el pulso dramático de la cinta y permite que se posicione entre uno de los grandes referentes de nuestra escena, capaz de tomar la posta del propio Francella o Ricardo Darín.
Sinopsis de El Clan
Basada en el caso real que conmocionó a la sociedad argentina a comienzos de los años 80, la película narra la dinámica de los Puccio. Liderados por el patriarca Arquímedes, la familia aparenta ser un clan tradicional del barrio de San Isidro. No obstante, puertas adentro, se dedican al secuestro extorsivo y al asesinato de empresarios allegados a su círculo social, siempre con las víctimas cautivas en su propia casa mientras continúan con su vida cotidiana.
Tráiler de El Clan
Bajo la lente de Pablo Trapero, la narrativa adquiere un ritmo vertiginoso. El director logra sacudirse la lentitud que a veces caracteriza otros de sus trabajos para entregar un producto aterrador que se distancia de los convencionalismos del género policial.
Lo más perturbador de El Clan es la frialdad e impunidad con la que se movían estos grupos en la Argentina de la postdictadura. La película retrata con maestría cómo el horror convivía con el almuerzo familiar y la rutina del barrio, exponiendo una red de protección que permitía que los secuestros extorsivos fueran una "empresa" familiar a plena luz del día.
No es la primera vez que Francella sale de su rol de comediante y sorprende, claros ejemplos son trabajos como La Extorsión o El Secreto de sus Ojos.
El Clan es una obra brutal y necesaria. Trapero no solo cuenta un caso policial, sino que filma la anatomía de la perversión y la complicidad silenciosa. Es una pieza fundamental del cine nacional que destaca por sus actuaciones protagónicas y una dirección impecable.
El Clan: ficha Técnica
- Director: Pablo Trapero
- Elenco: Guillermo Francella, Peter Lanzani, Lili Popovich, Gastón Cocchiarale, Giselle Motta, Franco Masini.
- Género: Thriller / Drama basado en hechos reales.
- Duración: 110 minutos.