Guillermo Francella y su papel más oscuro que muestra el horror detrás de "una familia muy normal"

Sinopsis de El Clan

Basada en el caso real que conmocionó a la sociedad argentina a comienzos de los años 80, la película narra la dinámica de los Puccio. Liderados por el patriarca Arquímedes, la familia aparenta ser un clan tradicional del barrio de San Isidro. No obstante, puertas adentro, se dedican al secuestro extorsivo y al asesinato de empresarios allegados a su círculo social, siempre con las víctimas cautivas en su propia casa mientras continúan con su vida cotidiana.

Tráiler de El Clan

Embed - El Clan Trailer oficial

Bajo la lente de Pablo Trapero, la narrativa adquiere un ritmo vertiginoso. El director logra sacudirse la lentitud que a veces caracteriza otros de sus trabajos para entregar un producto aterrador que se distancia de los convencionalismos del género policial.

Lo más perturbador de El Clan es la frialdad e impunidad con la que se movían estos grupos en la Argentina de la postdictadura. La película retrata con maestría cómo el horror convivía con el almuerzo familiar y la rutina del barrio, exponiendo una red de protección que permitía que los secuestros extorsivos fueran una "empresa" familiar a plena luz del día.

No es la primera vez que Francella sale de su rol de comediante y sorprende, claros ejemplos son trabajos como La Extorsión o El Secreto de sus Ojos.

El Clan es una obra brutal y necesaria. Trapero no solo cuenta un caso policial, sino que filma la anatomía de la perversión y la complicidad silenciosa. Es una pieza fundamental del cine nacional que destaca por sus actuaciones protagónicas y una dirección impecable.

Guillermo Francella Peter Lanzani El Clan Francella y Lanzani la rompen en El Clan.

El Clan: ficha Técnica