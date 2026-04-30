Qué pasó con Francella y el Encargado 4: la noticia del estreno que alertó a los fanáticos

En un giro inesperado que aumentó la ansiedad de sus seguidores, la producción de "El Encargado" decidió modificar su calendario y adelantar el lanzamiento de sus nuevos episodios. Aunque originalmente estaba previsto para el 1 de mayo, la serie creada por la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat desembarcó hoy, 30 de abril, permitiendo que el público acceda de forma anticipada a la continuación de la historia de Eliseo Basurto, interpretado por Guillermo Francella.
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En esta cuarta entrega, Eliseo deja atrás la administración de consorcios para consolidar su empresa, Soluciones Integrales Basurto (SIB). La trama lo lleva a codearse con las esferas más influyentes de la política y los negocios nacionales, profundizando en un arco argumental que mezcla el suspenso empresarial con la comedia negra característica de la ficción.
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El elenco suma figuras de renombre como Arturo Puig, quien interpreta al Presidente de la Nación, junto a las actuaciones de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Claudia Fontán.
El éxito de la serie no ha estado exento de polémicas. Desde su estreno, la ficción mantuvo una relación tensa con el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal (SUTERH). El gremio manifestó en reiteradas oportunidades su descontento por la imagen "amoral y manipuladora" que Eliseo proyecta sobre el oficio, llegando incluso a realizar inspecciones laborales en el edificio de rodaje y enviar cartas de repudio a la producción.
Ante estas críticas, el propio Guillermo Francella defendió la obra, subrayando que se trata de una ficción y asegurando que muchos trabajadores del sector se sienten identificados y agradecidos por la visibilidad que les dio el programa.
Con el foco puesto en la resolución del histórico enfrentamiento entre Eliseo y su rival Matías Zambrano, la serie apuesta por una narrativa más oscura y ambiciosa. La campaña promocional ya advirtió que el destino final del protagonista está en juego, convirtiendo a este estreno en uno de los eventos culturales más comentados del año en Argentina.
Este ciclo cuenta con importantes novedades detrás de cámara y en el reparto. Jerónimo Carranza asume el rol de showrunner, mientras que la dirección queda a cargo de Florencia Momo, con la participación especial de Martín Hodara para el capítulo final.
Disponible en Disney+.