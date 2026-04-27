Wikipedia sacude la TV con su "Netflix" 100% gratis: más de 4.000 series y películas

El "Netflix" de Wikipedia: un cine gestionado por la comunidad y organizado en 421 secciones

La plataforma no solo permite ver películas, sino que invita a los usuarios a participar activamente. Al ser un sistema gestionado por la comunidad, los interesados pueden colaborar en la restauración de títulos que no tienen una calidad de imagen óptima debido a su antigüedad. Asimismo, existe un control estricto sobre el material: cualquier subida que no cumpla con el requisito fundamental de estar libre de derechos es anulada de inmediato para garantizar la transparencia del sitio.

La navegación está organizada en un total de 421 secciones, lo que facilita encontrar desde "obras dirigidas por mujeres" hasta las películas "más populares". Entre los grandes tesoros que ya se pueden ver con apenas un par de clics figuran hitos del cine como Metrópolis, El acorazado Potemkin, Nosferatu, ¡Qué bello es vivir! y los clásicos de Charles Chaplin como El chico o La quimera del oro.

disney streaming Disney+, otra de las plataformas que lidera.

Aunque WikiFlix ya es una realidad tangible, sus creadores subrayan que, al igual que ocurrió con la enciclopedia más famosa del mundo, el crecimiento del catálogo dependerá de la cantidad de personas que se sumen a participar. Con esta propuesta, Wikipedia no solo preserva la información escrita, sino que ahora también se convierte en el gran refugio para que la historia del cine no se pierda en la "dictadura de la novedad" de las grandes aplicaciones pagas.