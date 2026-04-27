En un mercado del entretenimiento dominado por Netflix y los algoritmos que priorizan únicamente los estrenos del momento, surge una alternativa que mira hacia las raíces del séptimo arte. Se trata de WikiFlix, un proyecto que nació en 2024 y que ya se encuentra disponible para el público. Al igual que su "hermana mayor", Wikipedia, esta plataforma funciona bajo una filosofía de acceso libre y colaborativo, reuniendo actualmente más de 4.000 títulos que pueden disfrutarse de forma legal y gratuita, sin necesidad de crear una cuenta ni pagar un solo peso.
Wikipedia sacude la TV con su "Netflix" 100% gratis: más de 4.000 series y películas
Wikipedia apuesta al streaming con WikiFlix, una plataforma de contenidos audiovisuales que la alternativa a Netflix. Los detalles y cómo acceder
El secreto detrás de su legalidad radica en el contenido: WikiFlix solo aloja obras que ya han pasado al dominio público. Para nutrir su biblioteca, el sitio utiliza datos de Wikidata y se apoya en repositorios externos como YouTube. Si bien el fuerte del catálogo son los clásicos de hace varias décadas, el sitio también incorpora producciones modernas que están libres de derechos, como cortometrajes; de hecho, ya cuenta con tres títulos estrenados en 2025.
El "Netflix" de Wikipedia: un cine gestionado por la comunidad y organizado en 421 secciones
La plataforma no solo permite ver películas, sino que invita a los usuarios a participar activamente. Al ser un sistema gestionado por la comunidad, los interesados pueden colaborar en la restauración de títulos que no tienen una calidad de imagen óptima debido a su antigüedad. Asimismo, existe un control estricto sobre el material: cualquier subida que no cumpla con el requisito fundamental de estar libre de derechos es anulada de inmediato para garantizar la transparencia del sitio.
La navegación está organizada en un total de 421 secciones, lo que facilita encontrar desde "obras dirigidas por mujeres" hasta las películas "más populares". Entre los grandes tesoros que ya se pueden ver con apenas un par de clics figuran hitos del cine como Metrópolis, El acorazado Potemkin, Nosferatu, ¡Qué bello es vivir! y los clásicos de Charles Chaplin como El chico o La quimera del oro.
Aunque WikiFlix ya es una realidad tangible, sus creadores subrayan que, al igual que ocurrió con la enciclopedia más famosa del mundo, el crecimiento del catálogo dependerá de la cantidad de personas que se sumen a participar. Con esta propuesta, Wikipedia no solo preserva la información escrita, sino que ahora también se convierte en el gran refugio para que la historia del cine no se pierda en la "dictadura de la novedad" de las grandes aplicaciones pagas.