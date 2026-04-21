El desgarrador adiós de Guillermo Francella a Luis Brandoni: una gran historia de amor y amistad

netflix-mi-obra-maestra1.jpg Francella y Brandoni, una dupla que brilló en el cine, pero también en televisión y teatro.

“Ya de jovencito, el Beto siempre fue mi referencia. Yo era estudiante de teatro, lo iba a ver y lo esperaba a la salida”, contó.

Con el tiempo, la vida los cruzó en un montón de proyectos y para Guillermo Francella fue un verdadero placer compartir el set con él. “Para mí es un referente y alguien que me dio una amistad hermosa”, aseguró.

Además de destacar su talento, remarcó que Brandoni siempre generaba una ternura especial y que, hasta sus últimos días, se mantuvo firme con su deseo de que a la Argentina le fuera bien.

"Fuimos muy amigos y lo quise mucho", cerró Guillermo Francella, dejando claro que el legado de Brandoni queda bien guardado en su corazón.

"Mi obra maestra", en cine y "El hombre de tu vida", en televisión, son solo dos de los exitosos trabajos que supieron compartir.

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La muerte de Luis Brandoni, un gigante del arte y la cultura

A primera hora del último lunes partió Luis Brandoni, una de las figuras más importantes y respetadas de la Argentina. Tenía 86 años y estaba internado en el Sanatorio Güemes. Hacía 11 días que estaba allí bajo cuidados médicos después de un accidente doméstico que lamentablemente terminó de la peor manera.

luis-brandoni-muerte2 Luis Brandoni, eterno.

Todo comenzó con una caída accidental en su casa, un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. Esa complicación fue, según se informó, la causa definitiva de su muerte.

Brandoni deja un vacío enorme no solo en los escenarios y en la pantalla, sino también en el corazón de un público que lo acompañó durante décadas.