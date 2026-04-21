La noticia pegó muy fuerte en el mundo del espectáculo: murió el genial actor Luis Brandoni y uno de los más golpeados por la partida fue, sin dudas, su amigo y otro de los grandes del arte argentino, Guillermo Francella, con quien compartió cine, teatro y televisión.
El desgarrador adiós de Guillermo Francella a Luis Brandoni: una gran historia de amor y amistad
El actor Guillermo Francella se mostró muy dolido por la partida de su amigo Luis Brandoni, con quien compartió cine, teatro y televisión
Con una tristeza que se le notaba en cada palabra, Francella despidió a quien no solo fue un colega, sino un hermano de la vida. "Se nos fue mi querido Beto, mi gran amigo", soltó el protagonista de El Encargado, visiblemente movilizado. Aunque confesó que por cómo venía la salud de Brandoni ya se veía venir este final, admitió que el golpe fue durísimo y que le dolió en el alma.
Para Francella, Brandoni era mucho más que un amigo de hace más de dos décadas; era el espejo donde se miró toda la vida. Recordó con mucho cariño que, cuando recién arrancaba a estudiar teatro, era un fan más que lo esperaba a la salida de las funciones para saludarlo.
“Ya de jovencito, el Beto siempre fue mi referencia. Yo era estudiante de teatro, lo iba a ver y lo esperaba a la salida”, contó.
Con el tiempo, la vida los cruzó en un montón de proyectos y para Guillermo Francella fue un verdadero placer compartir el set con él. “Para mí es un referente y alguien que me dio una amistad hermosa”, aseguró.
Además de destacar su talento, remarcó que Brandoni siempre generaba una ternura especial y que, hasta sus últimos días, se mantuvo firme con su deseo de que a la Argentina le fuera bien.
"Fuimos muy amigos y lo quise mucho", cerró Guillermo Francella, dejando claro que el legado de Brandoni queda bien guardado en su corazón.
"Mi obra maestra", en cine y "El hombre de tu vida", en televisión, son solo dos de los exitosos trabajos que supieron compartir.
La muerte de Luis Brandoni, un gigante del arte y la cultura
A primera hora del último lunes partió Luis Brandoni, una de las figuras más importantes y respetadas de la Argentina. Tenía 86 años y estaba internado en el Sanatorio Güemes. Hacía 11 días que estaba allí bajo cuidados médicos después de un accidente doméstico que lamentablemente terminó de la peor manera.
Todo comenzó con una caída accidental en su casa, un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. Esa complicación fue, según se informó, la causa definitiva de su muerte.
Brandoni deja un vacío enorme no solo en los escenarios y en la pantalla, sino también en el corazón de un público que lo acompañó durante décadas.