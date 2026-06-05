Daniel Quiroga presenta "Cuentos infantiles para adultos" en el Le Parc

Escrita y protagonizada por el propio Quiroga, la obra propone un viaje cargado de nostalgia pero libre de ingenuidad. El actor pone bajo el microscopio los relatos más célebres de nuestra niñez para analizarlos desde una perspectiva adulta, desnudando con ironía e inteligencia los subtextos, los miedos ocultos y los mandatos culturales que venían impresos entre sus páginas.

Más de 40 años de oficio en las tablas

La propuesta lleva el sello inconfundible de un artista "multiuso" -como él mismo suele definirse- que se ha consolidado como una de las caras más talentosas y queridas de la escena regional. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Quiroga ha brillado como actor, autor, mimo y director.

Su camino profesional comenzó a los 18 años en Ecuador, donde se formó bajo el ala de su tío, el maestro Ernesto Suárez, en el grupo Juglar. A su regreso a Mendoza, cofundó el recordado grupo de mimo Pierrot junto a Gustavo Álvarez, convirtiéndose en un puntal de la disciplina durante los años 80. Más tarde, su carrera viró definitivamente hacia el humor y la comedia, dejando una huella imborrable en la cultura local con clásicos de la talla de “Educando al Nene”.

La función de este sábado se perfila como una cita obligada para quienes buscan reencontrarse con el humor reflexivo y la enorme corporalidad de un creador que sabe cómo transformar la memoria colectiva en una usina de risas.