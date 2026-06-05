Nave Cultural: "Boxeo", una obra que fusiona drama, clown y títeres

Con una puesta en escena que destaca por su cuidada estética, el espectáculo fusiona el drama, el clown y el teatro de objetos.

El elenco está conformado por experimentados artistas del medio local: Nadya Kotlik, Martín Ferreyra, Jeremías Gutierrez, María José Concati y el propio Mau Funes.

El diseño escenográfico y lumínico está a cargo de Belén Oviedo, mientras que el vestuario exclusivo fue confeccionado por Marcelo Mengarelli.

La obra fue estrenada en 2025 en la Casa Violeta. "Todo boxeador tiene una ilusión, incluso aquellos que chocan con la realidad y se desilusionan. 'Boxeo' habla de eso: de personas que una y otra vez se paran en un cuadrilátero para seguir intentándolo", expresa su director.