El domingo 7 de junio a las 20, la Sala 2 de la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad) se transformará en un escenario poético con la puesta en escena de "Boxeo", la producción escrita y dirigida por el realizador local Mau Funes. Las entradas anticipadas en EntradaWeb tienen un precio de $10.000 o en boletería (día de la función) de $15.000
Nave Cultural: "Boxeo", una obra que fusiona drama, clown y títeres
Bajo la dirección de Mau Funes, la pieza utiliza la metáfora del cuadrilátero para reflexionar sobre la resiliencia, la ilusión y el absurdo de la condición humana
La obra propone un viaje emocional profundo a través de un protagonista muy especial: un títere apodado “la esperanza de Guaymallén”. Este personaje encarna el espíritu de quienes, de manera casi absurda pero profundamente resiliente, deciden ponerse de pie una y otra vez para enfrentar los golpes de la realidad, transitando la delgada línea entre el triunfo y la desilusión.
Con una puesta en escena que destaca por su cuidada estética, el espectáculo fusiona el drama, el clown y el teatro de objetos.
El elenco está conformado por experimentados artistas del medio local: Nadya Kotlik, Martín Ferreyra, Jeremías Gutierrez, María José Concati y el propio Mau Funes.
El diseño escenográfico y lumínico está a cargo de Belén Oviedo, mientras que el vestuario exclusivo fue confeccionado por Marcelo Mengarelli.
La obra fue estrenada en 2025 en la Casa Violeta. "Todo boxeador tiene una ilusión, incluso aquellos que chocan con la realidad y se desilusionan. 'Boxeo' habla de eso: de personas que una y otra vez se paran en un cuadrilátero para seguir intentándolo", expresa su director.