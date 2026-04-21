Dónde ver a Francella y Brandoni juntos en una divertida película llena de humor y emoción

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De qué se trata y dónde ver "Mi obra maestra" con Francella y Brandoni

La historia nos mete en la vida de Renzo Nervi (Brandoni), un pintor brillante pero insoportable que está peleado con el mundo, y Arturo Silva (Francella), un galerista con mucha labia que intenta, como sea, que su amigo vuelva a facturar.

La película se mete con los críticos, el snobismo y esa idea de que, a veces, una "obra maestra" es más un producto del marketing y el mito que del talento real.

Pero es una comedia que no subestima, ya que tiene un ritmo que vuela, no da vueltas innecesarias y te deja pensando en hasta dónde llegarías para ayudar a un amigo o para no quedar afuera del mapa.

Embed - MI OBRA MAESTRA Tráiler Español (2018)

La química entre los protagonistas es de otro planeta. Francella maneja los tiempos de la comedia con un carisma que ya conocemos, mientras que Brandoni compone a un artista terco y vulnerable que te genera amor, odio y risas al mismo tiempo.

"Mi obra maestra" es, en definitiva, una "estafa elegante" que se disfruta de principio a fin y que, además de estar rompiéndola en Netflix, también se puede encontrar en Disney+, Prime Video y HBO Max.