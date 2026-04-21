Como en el fútbol, hay duplas que cuando se juntan juegan de memoria. Y para muestra basta con ver lo hecho por Guillermo Francella y Luis Brandoni (recientemente fallecido) que plataformas como Netflix rescatan por estos días a través de una imperdible película.
Dónde ver a Francella y Brandoni juntos en una divertida película llena de humor y emoción
La película argentina que une a Guillermo Francella con Luis Brandoni vive un segundo aire en el streaming y se posiciona
Es que "Mi obra maestra" volvió a meterse en la conversación de todos no solo por sus nombres propios, sino porque ofrece esa mezcla tan argentina de humor negro, elegancia y un toque de picardía.
Lo que arranca como un intento de salvar una carrera termina convirtiéndose en una sátira filosa sobre cómo funciona el negocio del arte.
De qué se trata y dónde ver "Mi obra maestra" con Francella y Brandoni
La historia nos mete en la vida de Renzo Nervi (Brandoni), un pintor brillante pero insoportable que está peleado con el mundo, y Arturo Silva (Francella), un galerista con mucha labia que intenta, como sea, que su amigo vuelva a facturar.
La película se mete con los críticos, el snobismo y esa idea de que, a veces, una "obra maestra" es más un producto del marketing y el mito que del talento real.
Pero es una comedia que no subestima, ya que tiene un ritmo que vuela, no da vueltas innecesarias y te deja pensando en hasta dónde llegarías para ayudar a un amigo o para no quedar afuera del mapa.
La química entre los protagonistas es de otro planeta. Francella maneja los tiempos de la comedia con un carisma que ya conocemos, mientras que Brandoni compone a un artista terco y vulnerable que te genera amor, odio y risas al mismo tiempo.
"Mi obra maestra" es, en definitiva, una "estafa elegante" que se disfruta de principio a fin y que, además de estar rompiéndola en Netflix, también se puede encontrar en Disney+, Prime Video y HBO Max.