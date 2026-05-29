Apareció Ricardo Darín y dio detalles explosivos de El Eternauta 2 en Netflix: "Va a pasar de todo"

Según explicó Darín, uno de los grandes desafíos será sostener el nivel alcanzado por la primera entrega sin repetir fórmulas. La producción buscará elevar la intensidad dramática, sumar nuevos giros argumentales y expandir el universo de la historia para responder a la enorme repercusión internacional que tuvo la adaptación de la obra de Oesterheld.

Darín, El Eternauta y el desafío de mantener un fenómeno mundial

Darín también destacó especialmente el trabajo de Bruno Stagnaro y del equipo de guionistas, a quienes señaló como piezas fundamentales para conservar la calidad narrativa de la serie.

el eternauta-serie Ariel Startari y César Troncoso la rompen en El Eternauta. Foto: Netflix

El actor reconoció además que el éxito de El Eternauta superó ampliamente las previsiones iniciales y terminó colocando a la ficción argentina en un lugar de gran visibilidad dentro del streaming internacional.

La serie, basada en la histórica historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, se convirtió rápidamente en uno de los mayores proyectos audiovisuales argentinos de los últimos años. Su combinación de ciencia ficción, tensión social y producción de gran escala logró captar la atención de públicos de distintos países.

Embed - El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix

Aunque todavía no se conocieron detalles específicos sobre la trama ni una fecha oficial de estreno, las declaraciones de Darín alimentaron todavía más la expectativa de los fanáticos, que aguardan una segunda temporada con la presión de igualar, o incluso superar, el impacto mundial de la primera.

En cuanto a la fecha de estreno, aún no hay fecha oficial. Se estima que los nuevos episodios llegarían entre fines de 2026 y el primer trimestre de 2027.