Se definió el árbitro que dirigirá Independiente Rivadavia vs. Unión por los playoffs del Torneo Apertura

Independiente Rivadavia quedó primero en la Zona B y por eso define de local. Si la Lepra se impone a Unión se medirá con el ganador del duelo entre los cordobeses de Talleres y Belgrano.

Mientras que el partido entre Boca y Huracán, que se jugará el sábado desde las 19 en La Bombonera será controlado por Pablo Echavarría y Sebastián Zunino será el juez del cotejo entre River y San Lorenzo, que se disputará el domingo también a las 19.

Independiente Rivadavia La Lepra debe afrontar los octavos de final del Torneo Apertura.

Los árbitros que dirigirán los octavos de final del Torneo Apertura:

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

21.30 Independiente Rivadavia (1° B) – Unión (8° A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

Así se disputarán los playoffs del Torneo Apertura

Octavos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.

Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.

Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.

Final: se juega en cancha neutral.

La AFA dejó supeditada la fecha de las semifinales al calendario internacional aunque aclaró que jugarán entre el sábado 16 y el domingo 17, dependiendo de los compromisos que los equipos involucrados tengan en los torneos CONMEBOL (Libertadores y Sudamericana).

Y la final será el domingo 24 de mayo a las 15:30 hs. en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.