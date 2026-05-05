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Se definió el árbitro que dirigirá Independiente Rivadavia vs. Unión por los playoffs del Torneo Apertura

Se definió el árbitro que dirigirá a Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura. La Lepra recibirá a Unión de Santa Fe el próximo sábado a las 21.30 en el Gargantini

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia recibirá a Unión en el Gargantini.
Independiente Rivadavia recibirá a Unión en el Gargantini.Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Independiente Rivadavia conoció el árbitro que lo dirigirá en los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Lepra recibirá a Unión de Santa Fe el próximo sábado a las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini.

El partido entre el equipo azul y el Tatengue será dirigido por el juez Luis Lobo Medina, quien será secundado por Gabriel Chade y Diego Martín. El cuarto árbitro será Bryan Ferreyra, en el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR Lucas Germanota.

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Luis Lobo Medina dirigir&aacute; el partido entre la Lepra y Uni&oacute;n.

Luis Lobo Medina dirigirá el partido entre la Lepra y Unión.

Independiente Rivadavia quedó primero en la Zona B y por eso define de local. Si la Lepra se impone a Unión se medirá con el ganador del duelo entre los cordobeses de Talleres y Belgrano.

Mientras que el partido entre Boca y Huracán, que se jugará el sábado desde las 19 en La Bombonera será controlado por Pablo Echavarría y Sebastián Zunino será el juez del cotejo entre River y San Lorenzo, que se disputará el domingo también a las 19.

Independiente Rivadavia
La Lepra debe afrontar los octavos de final del Torneo Apertura.

La Lepra debe afrontar los octavos de final del Torneo Apertura.

Los árbitros que dirigirán los octavos de final del Torneo Apertura:

Sábado 9 de mayo

  • 16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

  • 19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

  • 21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

  • 21.30 Independiente Rivadavia (1° B) – Unión (8° A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

  • 15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

  • 17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

  • 19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

  • 21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

Así se disputarán los playoffs del Torneo Apertura

  • Octavos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
  • Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
  • Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.
  • Final: se juega en cancha neutral.

La AFA dejó supeditada la fecha de las semifinales al calendario internacional aunque aclaró que jugarán entre el sábado 16 y el domingo 17, dependiendo de los compromisos que los equipos involucrados tengan en los torneos CONMEBOL (Libertadores y Sudamericana).

Y la final será el domingo 24 de mayo a las 15:30 hs. en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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