Independiente Rivadavia conoció el árbitro que lo dirigirá en los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Lepra recibirá a Unión de Santa Fe el próximo sábado a las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini.
Se definió el árbitro que dirigirá Independiente Rivadavia vs. Unión por los playoffs del Torneo Apertura
Se definió el árbitro que dirigirá a Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura. La Lepra recibirá a Unión de Santa Fe el próximo sábado a las 21.30 en el Gargantini
El partido entre el equipo azul y el Tatengue será dirigido por el juez Luis Lobo Medina, quien será secundado por Gabriel Chade y Diego Martín. El cuarto árbitro será Bryan Ferreyra, en el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR Lucas Germanota.
Independiente Rivadavia quedó primero en la Zona B y por eso define de local. Si la Lepra se impone a Unión se medirá con el ganador del duelo entre los cordobeses de Talleres y Belgrano.
Mientras que el partido entre Boca y Huracán, que se jugará el sábado desde las 19 en La Bombonera será controlado por Pablo Echavarría y Sebastián Zunino será el juez del cotejo entre River y San Lorenzo, que se disputará el domingo también a las 19.
Los árbitros que dirigirán los octavos de final del Torneo Apertura:
Sábado 9 de mayo
- 16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
- 19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
- 21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
- 21.30 Independiente Rivadavia (1° B) – Unión (8° A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
- 15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
- 17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
- 19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
- 21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco
Así se disputarán los playoffs del Torneo Apertura
- Octavos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
- Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
- Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.
- Final: se juega en cancha neutral.
La AFA dejó supeditada la fecha de las semifinales al calendario internacional aunque aclaró que jugarán entre el sábado 16 y el domingo 17, dependiendo de los compromisos que los equipos involucrados tengan en los torneos CONMEBOL (Libertadores y Sudamericana).
Y la final será el domingo 24 de mayo a las 15:30 hs. en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.