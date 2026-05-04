Venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores: precios y cómo comprarlas

Antes de los playoffs del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia ya está otra vez en modo Copa Libertadores y está habilitada la venta de entradas para el gran partido de este miércoles ante Fluminense, en el estadio Malvinas Argentinas.
Independiente Rivadavia ya está otra vez en modo Copa Libertadores y se habilitó la venta de entradas para el gran partido de este miércoles ante Fluminense
Antes de los playoffs del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia ya está otra vez en modo Copa Libertadores y está habilitada la venta de entradas para el gran partido de este miércoles ante Fluminense, en el estadio Malvinas Argentinas.
La Lepra, líder con puntaje ideal del Grupo C, se medirá este miércoles 6 de mayo a las 21.30 ante los brasileños, rival al que ya venció en el Maracaná el pasado 15 de abril.
Los tickets están a la venta a través de Global Fan y tal como ocurrió para el encuentro ante Deportivo La Guaira, el club anunció que los socios con cuota al día podrán adquirir una entrada extra para un no socio, con valor idéntico al precio exclusivo para socios.
Socios
No socios
Con 3 triunfos en 3 partidos Independiente Rivadavia lidera cómodamente el Grupo C de la Copa Libertadores con 9 puntos y una buena diferencia sobre Bolívar (4), Deportivo La Guaira (2) y Fluminense que tiene solo un punto y necesita ganar en Mendoza para seguir con chances de clasificar.
La Lepra puede asegurar su clasificación a octavos de final este miércoles si gana o incluso si empata ya que llegaría a 10 puntos con solo dos fechas por jugar.