Venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores: precios y cómo comprarlas

Los tickets están a la venta a través de Global Fan y tal como ocurrió para el encuentro ante Deportivo La Guaira, el club anunció que los socios con cuota al día podrán adquirir una entrada extra para un no socio, con valor idéntico al precio exclusivo para socios.

Entradas para ver a Independiente Rivadavia vs Fluminense en la Copa Libertadores

Socios

Popular: $32.000

Platea descubierta: $50.000

Platea cubierta: $72.000

No socios

Popular: $60.000

Platea descubierta: $80.000

Platea cubierta: $110.000

Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Con 3 triunfos en 3 partidos Independiente Rivadavia lidera cómodamente el Grupo C de la Copa Libertadores con 9 puntos y una buena diferencia sobre Bolívar (4), Deportivo La Guaira (2) y Fluminense que tiene solo un punto y necesita ganar en Mendoza para seguir con chances de clasificar.

La Lepra puede asegurar su clasificación a octavos de final este miércoles si gana o incluso si empata ya que llegaría a 10 puntos con solo dos fechas por jugar.