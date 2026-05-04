Mariano Toedtli no seguirá siendo el DT de Godoy Cruz: los detalles de la decisión

"Me siento respaldado por la dirigencia. Hasta ahora me ha dado su apoyo. Los jugadores creen en el trabajo que se está haciendo, y tenemos una buena relación", había dicho Toedtli el domingo, pero claramente los últimos resultados pesaron más.

Con respecto al malestar de los hinchas, reconoció: "El hincha está enojado con justa razón o no sé si tan justa. Cuando el resultado no se da, es difícil ver algo bueno".

Los 12 partidos de Toedtli en el Expreso

Mariano Toedtli ha estado al frente del plantel profesional de Godoy Cruz Antonio Tomba solo 12 partidos, en los que se registran 3 triunfos, 7 empates y 2 derrotas, una de ellas significó la eliminación de la Copa Argentina.

Mariano Toedtli debutó el 13 de febrero pasado en el empate 1 a 1 ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte, en el estreno en el torneo de la Primera Nacional.

vs. Ciudad de Bolívar - 1 fecha- Primera Nacional (L) 1-1

vs. Defensores de Belgrano - Fecha 2- Primera Nacional (V) 1-1

vs. Deportivo Morón - 32vos de final de la Copa Argentina 0-1

vs. Deportivo Madryn - Fecha 3- Primera Nacional (L) 0-0

vs Ferro -Fecha 5 (L) -Primera Nacional-2-1

vs. Chaco For Ever - Fecha 6- Primera Nacional (V) 1-1

vs. Deportivo Maipú - Fecha 7- Primera Nacional (V) 1-0

vs. Acassuso - Fecha 8- Primera Nacional ( (L) 2-0

vs. San Telmo - Fecha 9- Primera Nacional (V) 0-2

vs. San Miguel - Fecha 10- Primera Nacional (L) 0-0

vs. Colón- Fecha 11- Primera Nacional (V) 0-0

vs. Deportivo Morón- Fecha 12- Primera Nacional (L) 2-2

El Tomba se ubica 6to con 16 puntos, está clasificando por ahora al Reducido y se ubica a 5 puntos del puntero Deportivo Morón.

Quién asumirá en Godoy Cruz

La salida de Toedtli coincide con el regreso al club de Daniel Oldrá en el cargo de Director Deportivo. El propio entrenador indicó: "Lo conozco de la primera etapa donde estuvimos en la institución. Es una persona positiva para el club, conoce este plantel, a formado a la mayoría de los jugadores y su experiencia es muy importante".

De todos modos, contra lo que muchos especulan, Oldrá dejó en claro que no asumirá y el interino seguramente será el Flaco Osvaldo Miranda, quien dirigiría el fin de semana ante Racing de Córdoba.

En cuanto a los candidatos un nombre que surgió en estas horas es el de Luis García, actual DT de Chicago y ex Deportivo Maipú.

La última vez de Toedtli en el Tomba

Tras el empate con Deportivo Morón que terminó significando su despedida del club, Mariano Toedtli afirmó: "Me voy con la sensación de tristeza, por la manera que se dio el partido, donde no pudimos sostener el resultado".

Embed - La conferencia de prensa de Mariano Toedtli en el Gambarte tras el empate entre Godoy Cruz y Morón

"Nos vamos con bronca por el gran esfuerzo que hacen los jugadores todos los días. Ahora hay que pensar en Racing de Córdoba y tratar de ganar para seguir en los puestos de arriba", agregó el DT, muy cuestionado por los simpatizantes que le pidieron que renuncie cuando se retiraba del campo de juego.