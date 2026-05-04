WhatsApp sumó nuevos emojis: cuáles son y cómo encontrarlos

Uno de los nuevos emojis más llamativos es la cara distorsionada, la cual fue creada para reflejar sensaciones como el mareo, la confusión o el agobio. Este diseño sirve para comunicar estados de ánimo complejos que hasta ahora requerían varias palabras o combinaciones de emojis existentes.

También se suman las zapatillas de ballet, pensadas para hablar sobre danza, espectáculos artísticos o compartir aficiones. La orca introduce una referencia al mundo marino, y es muy útil no solo para los amantes de la naturaleza y del océano, sino también para crear mensajes ligados a la conservación ambiental.

La criatura peluda está inspirada en seres icónicos de la cultura mundial como el Bigfoot o el Yeti. El cofre del tesoro debuta asociado a relatos de aventuras, recompensas o contextos de juegos y motivación. Además, la lista de nuevos emojis también incluye un rostro con ojeras, el árbol sin hojas, la huella dactilar, el vegetal de raíz, el arpa, la pala, la salpicadura y la bandera de Sark.

Emojis corazones Los emojis de corazones de colores son los más usados en WhatsApp.

WhatsApp también rediseñó dos emojis: por un lado el pájaro negro que ahora muestra todo su cuerpo (antes solo se veía la cabeza) y la tarta de manzana que ahora se ve completa (antes era solo una porción).

Cada uno de los emojis se encuentran disponibles en el chat de WhatsApp y para poder encontrar cada uno, solo es necesario ir moviéndose en las diversas categorías. Por ejemplo, la orca se encuentra junto con el resto de los animales.

Quien no vea los emojis nuevos todavía puede revisar si tiene actualizaciones pendientes de WhatsApp en la Play Store: la versión beta llega antes, pero el despliegue general está en marcha.

¿Qué es un emoji?

Un emoji es definido como una pequeña imagen, icono o ideograma digital utilizado en mensajes electrónicos y redes sociales para expresar emociones, ideas, objetos o situaciones. Por lo general, los emojis actúan o funcionan como el "lenguaje corporal" de la comunicación escrita, ayudando a transmitir el tono y la intención del mensaje de manera rápida