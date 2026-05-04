El pasado domingo se informó la muerte de tres personas que viajaban a bordo de un crucero en el Atlántico, y la causa de este inesperado desenlace sería el hantavirus, definido como una enfermedad viral grave, transmitida a los humanos por los roedores.
Qué es el hantavirus y cuáles son los síntomas de la infección que mató a 3 personas en un crucero
Ante la muerte inesperada de tres pasajeros en un crucero, las preguntas sobre el hantavirus vuelven a resurgir
El barco MV Hondius cubría la ruta entre Ushuaia y el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde. Hasta el momento hay un caso confirmado de infección por hantavirus y cinco personas bajo sospecha de contagio.
Qué es el hantavirus
El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por el ratón colilargo, y generalmente se da como consecuencia de la inhalación de de aerosoles cargados con partículas del virus provenientes de la saliva, la orina o las heces de estos animales.
Más precisamente, lo grave es que esta infección afecta directamente al sistema circulatorio, como también a los pulmones. En el caso del crucero, el hantavirus desató lo que se conoce como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH).
La evolución de la enfermedad tiene un periodo de incubación que puede extenderse hasta los 45 días. Esto explica por qué los síntomas aparecieron cuando los turistas regresaban a Cabo Verde.
Hablando de métodos de prevención, hay que decir que la única forma de escapar del hantavirus es evitando compartir ambientes con las ratas, manteniendo la comida en recipientes herméticos para no atraerlos.
Cuáles son los síntomas del hantavirus
Según el sitio Medline Plus, los síntomas iniciales de la enfermedad por hantavirus son similares a los de la gripe e incluyen:
- Escalofríos
- Fiebre
- Dolores musculares
Sin embargo, las personas con hantavirus pueden comenzar a sentirse mejor durante un período de tiempo muy corto. Pero al cabo de 1 o 2 días, pueden tener dificultad para respirar. La enfermedad empeora rápidamente. Los síntomas incluyen:
- Tos seca
- Sensación de indisposición (malestar general)
- Dolor de cabeza
- Náuseas y vómitos
- Dificultad respiratoria
Como puedes ver, el hantavirus es una infección seria que empeora rápidamente. Se puede presentar insuficiencia pulmonar que puede llevar a la muerte. Incluso con tratamiento intensivo, el 38% de las personas que tienen esta enfermedad muere.