Qué es el hantavirus y cuáles son los síntomas de la infección que mató a 3 personas en un crucero

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por el ratón colilargo, y generalmente se da como consecuencia de la inhalación de de aerosoles cargados con partículas del virus provenientes de la saliva, la orina o las heces de estos animales.

Más precisamente, lo grave es que esta infección afecta directamente al sistema circulatorio, como también a los pulmones. En el caso del crucero, el hantavirus desató lo que se conoce como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH).

Muestra de sangre para hacer el análisis de hantavirus Si se detecta a tiempo, esta infección tiene solución.

La evolución de la enfermedad tiene un periodo de incubación que puede extenderse hasta los 45 días. Esto explica por qué los síntomas aparecieron cuando los turistas regresaban a Cabo Verde.

Hablando de métodos de prevención, hay que decir que la única forma de escapar del hantavirus es evitando compartir ambientes con las ratas, manteniendo la comida en recipientes herméticos para no atraerlos.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

Según el sitio Medline Plus, los síntomas iniciales de la enfermedad por hantavirus son similares a los de la gripe e incluyen:

Escalofríos

Fiebre

Dolores musculares

Sin embargo, las personas con hantavirus pueden comenzar a sentirse mejor durante un período de tiempo muy corto. Pero al cabo de 1 o 2 días, pueden tener dificultad para respirar. La enfermedad empeora rápidamente. Los síntomas incluyen:

Tos seca

Sensación de indisposición (malestar general)

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Dificultad respiratoria

Como puedes ver, el hantavirus es una infección seria que empeora rápidamente. Se puede presentar insuficiencia pulmonar que puede llevar a la muerte. Incluso con tratamiento intensivo, el 38% de las personas que tienen esta enfermedad muere.