Gimnasia y Esgrima juega ante Defensa y Justicia, en el Víctor Legrotaglie, su último partido del Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima cerrará este lunes la primera mitad de la temporada 2026, la primera en Primera División, enfrentando a Defensa y Justicia en el estadio Víctor Legrotaglie.
Gimnasia y Esgrima jugará este lunes desde las ante Defensa y Justicia en el partido pendiente de la 9na fecha, que marcará su despedida del Torneo Apertura
Gimnasia y Esgrima cerrará este lunes la primera mitad de la temporada 2026, la primera en Primera División, enfrentando a Defensa y Justicia en el estadio Víctor Legrotaglie.
El encuentro corresponde a la novena fecha del Torneo Apertura que fue reprogramada, tendrá el arbitraje de Bruno Amiconi y transmisión en vivo de Radio Nihuil y ESPN Premium.
El Lobo jugará su último partido del semestre, ya sin chances de clasificarse a los octavos de final, por lo que buscará ganar con la idea de engrosar lo más posible su puntaje en la tabla anual y también en su promedio.
El equipo dirigido por Darío Franco viene de sufrir una dura derrota en el clásico ante Independiente Rivadavia por 5 a 1 e intentará despedirse de su gente de la mejor manera.
El conjunto Blanquinegro está 13ro en la tabla de posiciones de la Zona A con 16 puntos ya que en 15 partidos ganó 4, empató 4 y perdió 7. Además, el Lobo ocupa el puesto 24 sobre 30 equipos en la tabla anual.
Gimnasia y Esgrima buscará ganar su tercer partido seguido en el Víctor Legrotaglie ya que en sus últimos encuentros como local superó 3 a 2 a Vélez y 1 a 0 a Lanús.
Defensa y Justicia viene de perder por goleada ante Boca (4-0) en Florencio Varela y está obligado a ganar para clasificarse a los octavos de final.
El Halcón tiene 19 puntos y necesita ganar para superar a Unión (21) y acceder a los octavos. El equipo orientado por Mariano Soso acumula 4 derrotas seguidas en una campaña irregular de 4 triunfos, 7 empates y 4 derrotas.
Probables formaciones
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Ismael Cortez o Luciano Paredes; Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Brian Andrada, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica o Valentino Simoni. DT: Darío Franco.
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor y Damián Fernández; Ayrton Portillo Aaron Molinas Darío Cáceres y Santiago Sosa; Juan Gutiérrez y Agustín Hausch; Rubén Botta. DT: Mariano Soso.
Estadio: Gimnasia y Esgrima
Hora: 17
Árbitro: Bruno Amiconi
TV: ESPN Premium