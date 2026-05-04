Gimnasia y Esgrima juega ante Defensa y Justicia, en el Víctor Legrotaglie, su último partido del Torneo Apertura

El Lobo jugará su último partido del semestre, ya sin chances de clasificarse a los octavos de final, por lo que buscará ganar con la idea de engrosar lo más posible su puntaje en la tabla anual y también en su promedio.

El equipo dirigido por Darío Franco viene de sufrir una dura derrota en el clásico ante Independiente Rivadavia por 5 a 1 e intentará despedirse de su gente de la mejor manera.

Así está Gimnasia y Esgrima en la tabla de posiciones

El conjunto Blanquinegro está 13ro en la tabla de posiciones de la Zona A con 16 puntos ya que en 15 partidos ganó 4, empató 4 y perdió 7. Además, el Lobo ocupa el puesto 24 sobre 30 equipos en la tabla anual.

Gimnasia y Esgrima buscará ganar su tercer partido seguido en el Víctor Legrotaglie ya que en sus últimos encuentros como local superó 3 a 2 a Vélez y 1 a 0 a Lanús.

concentrados Gimnasia y esgrima.

Defensa y Justicia se juega su última ficha para meterse en los playoffs

Defensa y Justicia viene de perder por goleada ante Boca (4-0) en Florencio Varela y está obligado a ganar para clasificarse a los octavos de final.

El Halcón tiene 19 puntos y necesita ganar para superar a Unión (21) y acceder a los octavos. El equipo orientado por Mariano Soso acumula 4 derrotas seguidas en una campaña irregular de 4 triunfos, 7 empates y 4 derrotas.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Ismael Cortez o Luciano Paredes; Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Brian Andrada, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica o Valentino Simoni. DT: Darío Franco.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor y Damián Fernández; Ayrton Portillo Aaron Molinas Darío Cáceres y Santiago Sosa; Juan Gutiérrez y Agustín Hausch; Rubén Botta. DT: Mariano Soso.

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Hora: 17

Árbitro: Bruno Amiconi

TV: ESPN Premium