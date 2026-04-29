Cómo sigue la vida futbolística de Gimnasia y Esgrima tras la derrota ante Independiente Rivadavia

El Lobo cerrará el primer semestre del 2026 en su estadio después de días de mucha autocrítica para el plantel que dirige Darío Franco.

La goleada en el clásico fue un duro traspié para un equipo mensana que venía de 3 partidos sin derrotas en el Torneo Apertura (dos victorias y un empate) desde que asumió el actual entrenador.

Se vienen cambios en Gimnasia y Esgrima para enfrentar al Halcón

Darío Franco, DT del Lobo, introducirá cambios para jugar ante Defensa y Justicia y uno será obligado porque el defensor Franco Saavedra fue expulsado en el Gargantini.

Además, habrá otras variantes y una de ellas podría ser el ingreso en el mediocampo de Nahuel Barboza.

El objetivo de Gimnasia y Esgrima

Para Gimnasia y Esgrima el encuentro del lunes marcará el cierre del primer semestre y el objetivo será recuperarse de la derrota en el clásico y sumar puntos en la lucha por la permanencia.

Hoy el Lobo tiene 16 puntos en la tabla anual y ocupa el puesto 23 sobre 30, ya que en 15 partidos ganó 4, empató 4 y perdió 7 encuentros.

la tabla anual.

Los números de Darío Franco en el Torneo Apertura

Los números de Darío Franco en el Lobo no han sido malos ya que sacó 7 puntos de 12 posibles, con 2 victorias, un empate y una derrota.

Además, por la Copa Argentina igualó sin goles frente a Gimnasia y Tiro de Salta y quedó afuera por penales.

Los 4 partidos de Franco en el Lobo, por el Apertura