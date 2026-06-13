Franco Colapinto y Alpine buscan mejorar en Barcelona de cara a la Clasificación

Franco Colapinto y Gasly quedaron muy atrás en la FP3 de Barcelona

En tanto los pilotos de Alpine quedaron así: 13° Pierre Gasly, a +1'' 904/1000; y 14° Franco Colapinto, a +1'' 946/1000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2065760695484924296&partner=&hide_thread=false LA VUELTA DE FRANCO



Colapinto marcó 1:17.625 y finalizó en el puesto 14° en la FP3 del #BarcelonaGP.



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A partir de las 11, hora argentina, comenzarán las pruebas de Clasificación para armar la grilla de la largada de la carrera principal del séptimo gran premio de la temporada de Fórmula 1, que se puede seguir por TV desde la señal de cable de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

Franco Colapinto se mantuvo durante gran parte de esta FP3 en las últimas posiciones. Recién a falta de poco menos de 10 minutos pudo ubicarse 14°, aunque su compañero, el francés Pierre Gasly, terminó mejorando su registro para bajarlo al 13° puesto final.

Resultados de la FP3 del GP de Barcelona

1- George Russell Mercedes 1' 15'' 679/1000

2- Oscar Piastri McLaren +0'' 214/1000

3- Charles Leclerc Ferrari +0.'' 243/1000

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13- Pierre Gasly Alpine +1'' 904/1000

14- Franco Colapinto Alpine +1'' 946/1000