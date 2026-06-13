El equipo Alpine, y Franco Colapinto no pudieron mejorar la magra actuación de la víspera, donde obtuvieron el 15° mejor tiempo en el circuito de Montemeló. Este sábado tuvo lugar la tercera serie de ensayos libres -FP3- donde el argentino quedó 14° y su compañero Pierre Gasly 13°,
Franco Colapinto y Alpine buscan mejorar en Barcelona de cara a la Clasificación
Iniciada la segunda jornada de actividad del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó 14° en la Práctica Libre 3
El mejor tiempo de este último ensayo previo a la disputa de las pruebas de Clasificación del GP de Barcelona de Fórmula 1 lo obtuvo George Russell, con Mercedes, cronometrando un tiempo de 1 minuto 15 segundos y 679 milésimas (1' 15'' 679/1000). Lo escoltaron Oscar Piastri (McLaren), a + 0'' 214/1000; y Charles Leclerc (Ferrari), a + 0'' 243/1000.
Russell, que quiere recuperarse luego de no sumar puntos en las carreras principales de los Grandes Premios de Canadá y Mónaco.
Franco Colapinto y Gasly quedaron muy atrás en la FP3 de Barcelona
En tanto los pilotos de Alpine quedaron así: 13° Pierre Gasly, a +1'' 904/1000; y 14° Franco Colapinto, a +1'' 946/1000.
A partir de las 11, hora argentina, comenzarán las pruebas de Clasificación para armar la grilla de la largada de la carrera principal del séptimo gran premio de la temporada de Fórmula 1, que se puede seguir por TV desde la señal de cable de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.
Franco Colapinto se mantuvo durante gran parte de esta FP3 en las últimas posiciones. Recién a falta de poco menos de 10 minutos pudo ubicarse 14°, aunque su compañero, el francés Pierre Gasly, terminó mejorando su registro para bajarlo al 13° puesto final.
Resultados de la FP3 del GP de Barcelona
1- George Russell Mercedes 1' 15'' 679/1000
2- Oscar Piastri McLaren +0'' 214/1000
3- Charles Leclerc Ferrari +0.'' 243/1000
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13- Pierre Gasly Alpine +1'' 904/1000
14- Franco Colapinto Alpine +1'' 946/1000