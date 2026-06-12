La lapidaria frase de Colapinto al analizar el rendimiento del Alpine en las prácticas del GP de Barcelona

Franco Colapinto no anduvo bien durante la primera jornada de actividad en el Gran Premio de Barcelona. El pilarense calificó al viernes como el peor día de la escudería en lo que va de la temporada.

colapinto Colapinto no anduvo bien en las prácticas libres del GP de Barcelona.

Qué dijo Colapinto tras la floja labor en las práctica en el GP de Barcelona

"Se complicó. Fue todo el viernes muy malo, nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada en cuanto a balance y velocidad, fue muy malo en ritmo de carrera y en simulación de clasificación. Maximicé todo, pero estamos lejos y lentos", dijo Colapinto sin vueltas tras bajarse del auto.