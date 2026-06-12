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Sin pelos en la lengua

La lapidaria frase de Colapinto al analizar el rendimiento del Alpine en las prácticas del GP de Barcelona

Franco Colapinto se mostró muy autocrítico tras finalizar en los puestos 10 y 15 en las dos primeras prácticas del GP de Barcelona de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Colapinto la pasó mal en las prácticas libres del GP de Barcelona.

Franco Colapinto la pasó mal en las prácticas libres del GP de Barcelona.

Franco Colapinto fue muy autocrítico. El piloto argentino de 23 años hizo un análisis de su Alíne tras finalizar este viernes en los puestos 10 y 15 en las dos primeras prácticas del GP de Barcelona de Fórmula 1.

Franco Colapinto no anduvo bien durante la primera jornada de actividad en el Gran Premio de Barcelona. El pilarense calificó al viernes como el peor día de la escudería en lo que va de la temporada.

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Colapinto no anduvo bien en las pr&aacute;cticas libres del GP de Barcelona.

Colapinto no anduvo bien en las prácticas libres del GP de Barcelona.

Qué dijo Colapinto tras la floja labor en las práctica en el GP de Barcelona

"Se complicó. Fue todo el viernes muy malo, nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada en cuanto a balance y velocidad, fue muy malo en ritmo de carrera y en simulación de clasificación. Maximicé todo, pero estamos lejos y lentos", dijo Colapinto sin vueltas tras bajarse del auto.

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"“Hay mucho por entender a la noche, tratar de dar un paso grande con el equipo. En ritmo carrera estamos a años luz, el auto está inmanejable. Íbamos cuatro o cinco segundos más lentos que los de punta. En ritmo de carrera fue mucho peor porque se agrandaban los problemas. No me acuerdo de un viernes tan malo, este año no hubo", admitió.

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Colapinto debe mejorar su rendimiento en Barcelona.

Colapinto debe mejorar su rendimiento en Barcelona.

El cronograma del GP de Barcelona de Fórmula 1:

Sábado 13 de junio:

  • Práctica libre 3 a las 7:30
  • Clasificación a las 11

Domingo 14 de junio:

  • Carrera a las 10

Las características del Circuito del GP de Barcelona de F1

El Circuito de Barcelona, que fue inaugurado en 1991, es una pista de alta exigencia técnica que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más difíciles. Además, exige una gran carga aerodinámica a los monoplazas y una gestión cuidadosa de los neumáticos.

  • Longitud: 4.655 km
  • Vueltas: 66 (distancia de carrera: 307,104 km)
  • Curvas: 16
  • Récord de vuelta: 1:18.441 - Daniel Ricciardo (2018)

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