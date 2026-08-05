Independiente Rivadavia vs Aldosivi por la Copa Argentina: día, hora, sede y TV del cruce de octavos de final

La Lepra y el Tiburón, vencedor de River en 16avos, se medirán el miércoles 26 de agosto a las 21.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.

Independiente Rivadavia jugará con Aldosivi en octavos de la Copa Argentina.

El ganador de este cruce entre Independiente Rivadavia y Aldosivi jugará en cuartos de final con el vencedor entre Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda que se jugará el próximo miércoles 12 de agosto a las 19.15 en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys de Rosario.