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Independiente Rivadavia vs Aldosivi por la Copa Argentina: día, hora, sede y TV del cruce de octavos de final

La AFA anunció los días, horarios y sedes de los cruces de octavos de final de la Copa Argentina incluyendo el que disputarán Independiente Rivadavia y Aldosivi de Mar del Plata.

Por UNO
La Lepra luce el parche de campeón vigente.

La Lepra luce el parche de campeón vigente.

La AFA anunció los días, horarios y sedes de los cruces de octavos de final de la Copa Argentina incluyendo el que disputarán Independiente Rivadavia, defensor del título, y Aldosivi de Mar del Plata.

La Lepra y el Tiburón, vencedor de River en 16avos, se medirán el miércoles 26 de agosto a las 21.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.

Independiente Rivadavia jugará con Aldosivi en octavos de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia jugará con Aldosivi en octavos de la Copa Argentina.

El ganador de este cruce entre Independiente Rivadavia y Aldosivi jugará en cuartos de final con el vencedor entre Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda que se jugará el próximo miércoles 12 de agosto a las 19.15 en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys de Rosario.

Además de haber programado los 8 cruces de octavos de final la AFA confirmó que la final de la Copa Argentina 2026 será el miércoles 4 de noviembre en sede a confirmar.

Todos los partidos de la Copa Argentina son televisados en vivo por TyC Sports.

El cuadro de la Copa Argentina

Los octavos de final de la Copa Argentina 2026

  • Miércoles 12/8 a las 19.15 Atlético Tucumán vs Independiente, en Rosario
  • Martes 18/8 a las 17 Gimnasia La Plata vs. Riestra, en Florencio Varela
  • Martes 18/8 a las 21.15 Banfield vs Midland, en Morón
  • Miércoles 19/8 a las 19.15 Belgrano vs. Racing, en Villa Mercedes
  • Miércoles 26/8 a las 21.15 Independiente Rivadavia vs. Aldosivi, en Banfield
  • Jueves 27/8 a las 19 Estudiantes vs. Barracas, en sede a confirmar
  • Jueves 27/8 a las 21.15 Platense vs Instituto, en Rosario
  • Miércoles 2/9 a las 21.15 Vélez vs. Boca, en sede a confirmar

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