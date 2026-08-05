Independiente Rivadavia vs Aldosivi por la Copa Argentina: día, hora, sede y TV del cruce de octavos de final

La AFA anunció los días, horarios y sedes de los cruces de octavos de final de la Copa Argentina incluyendo el que disputarán Independiente Rivadavia, defensor del título, y Aldosivi de Mar del Plata.
La AFA anunció los días, horarios y sedes de los cruces de octavos de final de la Copa Argentina incluyendo el que disputarán Independiente Rivadavia y Aldosivi de Mar del Plata.
La AFA anunció los días, horarios y sedes de los cruces de octavos de final de la Copa Argentina incluyendo el que disputarán Independiente Rivadavia, defensor del título, y Aldosivi de Mar del Plata.
La Lepra y el Tiburón, vencedor de River en 16avos, se medirán el miércoles 26 de agosto a las 21.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.
El ganador de este cruce entre Independiente Rivadavia y Aldosivi jugará en cuartos de final con el vencedor entre Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda que se jugará el próximo miércoles 12 de agosto a las 19.15 en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys de Rosario.
Además de haber programado los 8 cruces de octavos de final la AFA confirmó que la final de la Copa Argentina 2026 será el miércoles 4 de noviembre en sede a confirmar.
Todos los partidos de la Copa Argentina son televisados en vivo por TyC Sports.
El cuadro de la Copa Argentina