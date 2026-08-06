Atento Independiente Rivadavia: Fluminense fue eliminado de la Copa de Brasil y lleva cinco partidos sin ganar

Independiente Rivadavia se prepara para lo que será un histórico mano a mano ante Fluminense, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Luis Zubeldía no llega en su mejor momento al mano a mano con la Lepra.
Fluminense, rival de Independiente Rivadavia en los octavos de final de la Copa Libertadores, quedó eliminado de la Copa de Brasil
Independiente Rivadavia se prepara para lo que será un histórico mano a mano ante Fluminense, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Luis Zubeldía no llega en su mejor momento al mano a mano con la Lepra.
El Tricolor viene de quedar eliminado de la Copa de Brasil. Por los octavos de final de la competencia, cayó en manos de un Vasco Da Gama que se encuentra en zona de descenso en el Brasileirao.
La ida, disputada el sábado 1 de agosto, terminó con el marcador igualado en 0. La revancha, que tuvo lugar este miércoles, terminó con el marcador 3-1 a favor del Vasco Da Gama.
Cabe destacar que ambos juegos se disputaron en el estadio Maracaná, mismo escenario en el que el próximo martes (11/8) se presentará Independiente Rivadavia.
El presente de Fluminense está lejos de ser el esperado. El Tricolor suma cinco partidos consecutivos sin lograr la victoria, en los cuales acumula cuatro empates y una derrota.
Como consecuencia, el nombre de Luis Zubeldía se encuentra en la cuerda floja. El director técnico argentino está en el ojo de la tormenta y es apuntado como uno de los máximos responsables del mal andar del equipo.
Tras la derrota, que dejó a su equipo fuera de la Copa de Brasil en la fase de octavos de final, Zubeldía expresó: "Yo siempre voy a confiar en el equipo porque tenemos buenos jugadores".
"Coincido con que hay que demostrarlo. Evidentemente la Copa Brasil era un objetivo claro y no lo pudimos cumplir", sumó el entrenador de Fluminense ante los micrófonos.
Para culminar, asumiendo la responsabilidad, cerró: "Como digo siempre, el máximo responsable ante estas situaciones termina siendo el entrenador. Cosa que es correcto".