Atento Independiente Rivadavia: Fluminense fue eliminado de la Copa de Brasil y lleva cinco partidos sin ganar

Cabe destacar que ambos juegos se disputaron en el estadio Maracaná, mismo escenario en el que el próximo martes (11/8) se presentará Independiente Rivadavia.

El presente de Fluminense está lejos de ser el esperado. El Tricolor suma cinco partidos consecutivos sin lograr la victoria, en los cuales acumula cuatro empates y una derrota.

Como consecuencia, el nombre de Luis Zubeldía se encuentra en la cuerda floja. El director técnico argentino está en el ojo de la tormenta y es apuntado como uno de los máximos responsables del mal andar del equipo.

Tras la derrota, que dejó a su equipo fuera de la Copa de Brasil en la fase de octavos de final, Zubeldía expresó: "Yo siempre voy a confiar en el equipo porque tenemos buenos jugadores".

"Coincido con que hay que demostrarlo. Evidentemente la Copa Brasil era un objetivo claro y no lo pudimos cumplir", sumó el entrenador de Fluminense ante los micrófonos.

Para culminar, asumiendo la responsabilidad, cerró: "Como digo siempre, el máximo responsable ante estas situaciones termina siendo el entrenador. Cosa que es correcto".