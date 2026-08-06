Quién es el lateral derecho que llegará a Independiente Rivadavia para reforzar al equipo de Berti

El lateral derecho llegará a Independiente Rivadavia en condición de libre y, en las próximas horas, arribará a la provincia de Mendoza para incorporarse al plantel de Alfredo Berti.

La idea es que el futbolista pueda representar una rápida alternativa para el entrenador Azul ya que se avecinan los octavos de final de la Copa Libertadores, continúa el torneo doméstico en el plano local y, más adelante en el tiempo, a Independiente le tocará afrontar sus compromisos de octavos de final de la Copa Argentina, y el encuentro definitorio de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata.

Por ello, en plena recuperación de Gómez y Bonifacio, Vigo tendrá la oportunidad de mostrarse y sumar minutos así como lo viene haciendo en ese sector Alessandro Riep (aunque no es su puesto natural, ya que es extremo).

Al estampar la firma, Álex Vigo se convertirá en el tercer futbolista en llegar a Independiente Rivadavia en este mercado de pases, tras la incorporación de Luis Ángel Díaz (delantero colombiano proveniente de Envigado) y la flamante llegada de Maxi Salas como refuerzo del Azul.