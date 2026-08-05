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Sorpresa en el Regional Amateur: Huracán de San Rafael cerró al exarquero de River, Leo Díaz

Recordado por su histórico debut en el Boca-River del 2021, Leo Díaz fue presentado en Huracán de San Rafael. Jugará el Torneo Regional Federal Amateur

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Leo Díaz debutó en la Primera de River ante Boca en La Bombonera

Leo Díaz debutó en la Primera de River ante Boca en La Bombonera

Leonardo Díaz, el arquero recordado por atajarle un penal a Edwin Cardona en su inolvidable debut con River, es nuevo refuerzo de Huracán de San Rafael. El exarquero del Millonario jugará el Torneo Regional Federal Amateur con el Globo, donde compartirá plantel con Leonel Vangioni.

En mayo de 2021, un brote de coronavirus dejó 15 positivos en el plantel comandado por Marcelo Gallardo. Entre ellos estaban incluidos los cuatro arqueros. Sin alternativas, el Muñeco tuvo que citar de urgencia al joven que formaba parte del equipo de la Cuarta.

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Leo Díaz fue presentado como nuevo arquero de Huracán de San Rafael.

Leo Díaz: su camino de River a Huracán de San Rafael

Aquella tarde del 16 de mayo de 2021, en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga, el joven de 21 años mostró intervenciones claves para sostener el 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

Entre ellas, tres atajadas claras a Carlos Tévez. En la definición desde los 12 pasos le contuvo el penal a Cardona. Pese a la eliminación de River, su destacada actuación le sirvió para firmar su primer contrato profesional. En el Millonario, además de su única presentación en la máxima categoría, disputó nueve encuentros de Reserva y dos en la Copa Libertadores Sub 20.

A mediados de 2023 emigró a préstamo con destino a Las Vegas Lights, de la Segunda División del fútbol de los Estados Unidos. Allí jugó 30 partidos, recibió 56 goles y logró dos vallas invictas.

En su retorno a Núñez, Martín Demichelis le comunicó que no lo tendría en cuenta, por lo que tomó la decisión de rescindir su contrato. Luego, a principios de 2024, fue presentado como nuevo arquero de Nueva Chicago. En Mataderos, Leo Díaz sumó dos vallas en cero sobre cinco duelos disputados.

Ahora, a sus 26 años, llegó en condición de libre y se sumó a las filas de Huracán de San Rafael. Con el Globo afrontará el Torneo Regional Amateur, certamen que otorga plazas para afrontar el Torneo Federal A.

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