Sorpresa en el Regional Amateur: Huracán de San Rafael cerró al exarquero de River, Leo Díaz

Entre ellas, tres atajadas claras a Carlos Tévez. En la definición desde los 12 pasos le contuvo el penal a Cardona. Pese a la eliminación de River, su destacada actuación le sirvió para firmar su primer contrato profesional. En el Millonario, además de su única presentación en la máxima categoría, disputó nueve encuentros de Reserva y dos en la Copa Libertadores Sub 20.

A mediados de 2023 emigró a préstamo con destino a Las Vegas Lights, de la Segunda División del fútbol de los Estados Unidos. Allí jugó 30 partidos, recibió 56 goles y logró dos vallas invictas.

En su retorno a Núñez, Martín Demichelis le comunicó que no lo tendría en cuenta, por lo que tomó la decisión de rescindir su contrato. Luego, a principios de 2024, fue presentado como nuevo arquero de Nueva Chicago. En Mataderos, Leo Díaz sumó dos vallas en cero sobre cinco duelos disputados.

Ahora, a sus 26 años, llegó en condición de libre y se sumó a las filas de Huracán de San Rafael. Con el Globo afrontará el Torneo Regional Amateur, certamen que otorga plazas para afrontar el Torneo Federal A.