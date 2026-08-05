Santiago Paulini, feliz por su primer gol y por el triunfo del Deportivo Maipú

Deportivo Maipú le ganó 4 a 2 a Atlanta en el estadio Omar Higinio Sperdutti y Santiago Paulini fue uno de los destacados del equipo dirigido por Mariano Echeverría.
Santiago Paulini anotó ante Atlanta su primer gol en el Deportivo Maipú, el cuarto de la victoria conseguida en el estadio Omar Higinio Sperdutti
Deportivo Maipú le ganó 4 a 2 a Atlanta en el estadio Omar Higinio Sperdutti y Santiago Paulini fue uno de los destacados del equipo dirigido por Mariano Echeverría.
El defensor marcó el cuarto gol ante el Bohemio, el primero desde que su llegada al Cruzado en 2023 tras sus inicios en Newell's y su paso por Unión de Sunchales.
"Fue un triunfo muy importante y fundamental porque pudimos sumar los 3 puntos. En lo personal estoy contento por mi primer gol en el Deportivo Maipú", contó el defensor a Ovación.
Deportivo Maipú se ubica 6to con 32 puntos, en puestos de clasificación al Reducido y Paulini manifestó: "Estamos en una buena posición pero sabemos que es un torneo duro y hay que seguir por este camino. Nos quedan 13 partidos y somos un grupo que deja todo en cada partido, con muchos jóvenes y algunos referentes que nos ayudan muchísimo".
Con respecto a la continuidad que está teniendo en la defensa, opinó: "Estoy muy feliz por la continuidad que estoy teniendo como titular. La confianza es algo muy importante para un jugador".
Por la fecha 24, Deportivo Maipú visitará a Midland este viernes a las 20 en el estadio Raúl Roberto Sabureau, con el arbitraje de Felipe Viola.
El plantel viajará este jueves a Buenos Aires y tras este partido visitará a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte el sábado 15 a las 18.