Santiago Paulini, feliz por su primer gol y por el triunfo del Deportivo Maipú

Deportivo Maipú se ubica 6to con 32 puntos, en puestos de clasificación al Reducido y Paulini manifestó: "Estamos en una buena posición pero sabemos que es un torneo duro y hay que seguir por este camino. Nos quedan 13 partidos y somos un grupo que deja todo en cada partido, con muchos jóvenes y algunos referentes que nos ayudan muchísimo".

Con respecto a la continuidad que está teniendo en la defensa, opinó: "Estoy muy feliz por la continuidad que estoy teniendo como titular. La confianza es algo muy importante para un jugador".

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Por la fecha 24, Deportivo Maipú visitará a Midland este viernes a las 20 en el estadio Raúl Roberto Sabureau, con el arbitraje de Felipe Viola.

El plantel viajará este jueves a Buenos Aires y tras este partido visitará a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte el sábado 15 a las 18.