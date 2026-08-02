Deportivo Maipú le ganó 4 a 2 a Atlanta y sumó en la lucha por entrar al Reducido

Por la 23ra fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú se impuso como local frente a Atlanta en un partido muy atractivo.
Deportivo Maipú se impuso a Atlanta, en calle Vergara, y escaló al 6to puesto de la Zona B de la Primera Nacional
Por la 23ra fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú se impuso como local frente a Atlanta en un partido muy atractivo.
El duelo entre el Cruzado y el Bohemio se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti, el gol visitante lo hizo Previtali a los 18', de penal, a los 24' empató Bonfigli, a los 27' Giacone hizo el segundo del dueño de casa y a los 43' llegó el empate de Rodríguez Puch.
Ya en la segunda parte, a los 26', Mirko Bonfigli, de penal, puso otra vez arriba al local y aumentó Paulini a los 40', de cabeza.
Fue todo parejo hasta los 16' cuando hubo falta en el área maipucina, el árbitro sancionó penal y el capitán visitante Nicolás Previtali abrió el marcador.
El tanto hizo reaccionar a los dirigidos por Mariano Echeverría que rápidamente llegaron al empate a través de Bonfigli y en solo 3' se pusieron al frente con un gol de Giacone. Sin embargo, a los 43' quedó otra vez todo igualado con el tanto de Rodríguez Puch.
Con el capitán Enzo Pérez en la platea el Cruzado lo perdía, se recuperó rápidamente para pasar al frente, pero sobre el final se descuidó y se fue 2 a 2 al descanso de un partido de ida y vuelta.
En el complemento el partido tuvo pocas emociones hasta que a los 25' el árbitro sancionó penal y Mirko Bonfigli marcó su segundo tanto personal y el tercero del conjunto local para poner las cosas 3 a 2.
Pasada la media hora el juego debió ser detenido transitoriamente por el humo generado por la pirotecnia que usaron los hinchas locales y a los 40' ganó de cabeza Paulini, en un córner, y aseguró la victoria con el 4 a 2.
En el final, Galardi tuvo que exigirse para conservar la diferencia y Rojas se fue expulsado en el visitante.
Deportivo Maipú ganó y escaló al 6to lugar de la Zona B, está en zona de clasificación al Reducido con 32 puntos y una campaña de 9 triunfos, 5 empates y 9 derrotas.
Por la fecha 24 el Cruzado visitará a Midland el próximo viernes 7 de agosto a las 20.