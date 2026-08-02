Deportivo Maipú le ganó 4 a 2 a Atlanta y sumó en la lucha por entrar al Reducido

Fue todo parejo hasta los 16' cuando hubo falta en el área maipucina, el árbitro sancionó penal y el capitán visitante Nicolás Previtali abrió el marcador.

El tanto hizo reaccionar a los dirigidos por Mariano Echeverría que rápidamente llegaron al empate a través de Bonfigli y en solo 3' se pusieron al frente con un gol de Giacone. Sin embargo, a los 43' quedó otra vez todo igualado con el tanto de Rodríguez Puch.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Con el capitán Enzo Pérez en la platea el Cruzado lo perdía, se recuperó rápidamente para pasar al frente, pero sobre el final se descuidó y se fue 2 a 2 al descanso de un partido de ida y vuelta.

Foto: Cristian Lozano/UNO

En el complemento el partido tuvo pocas emociones hasta que a los 25' el árbitro sancionó penal y Mirko Bonfigli marcó su segundo tanto personal y el tercero del conjunto local para poner las cosas 3 a 2.

Pasada la media hora el juego debió ser detenido transitoriamente por el humo generado por la pirotecnia que usaron los hinchas locales y a los 40' ganó de cabeza Paulini, en un córner, y aseguró la victoria con el 4 a 2.

Foto: Cristian Lozano/UNO

En el final, Galardi tuvo que exigirse para conservar la diferencia y Rojas se fue expulsado en el visitante.

Deportivo Maipú escaló en la Zona B de la Primera Nacional

Deportivo Maipú ganó y escaló al 6to lugar de la Zona B, está en zona de clasificación al Reducido con 32 puntos y una campaña de 9 triunfos, 5 empates y 9 derrotas.

Por la fecha 24 el Cruzado visitará a Midland el próximo viernes 7 de agosto a las 20.