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Cuándo juegan Boca y River por el Torneo Clausura 2026: el programa de las próximas 4 fechas

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó la programación de las fechas 4 a la 7 del Torneo Clausura 2026 en la que River y Boca deberán alternar con sus compromisos por la Copa Sudamericana.

Por UNO
River tendrá una agenda muy cargada.

River tendrá una agenda muy cargada.

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó la programación de las fechas 4 a la 7 del Torneo Clausura 2026 en la que River y Boca deberán alternar con sus compromisos por la Copa Sudamericana.

En la fecha 4 River visitará a Tigre el sábado 8 a las 17 y Boca jugará ese mismo día a las 19,15 con Vélez, como local, aunque podría pedir el cambio a la cancha de Huracán.

En la fecha 5 los Xeneizes irán a Vicente López para jugar con Platense el sábado 15 a las 21.15 y los Millonarios recibirán en el Monumental a Argentinos Juniors el domingo 16 a las 18.

Boca se medirá con Racing en Avellaneda por la fecha 6 y el partido fue programado para el domingo 23 a las 21.30. Previamente, a las 19.15 de ese mismo día, River será local ante Vélez.

Finalmente, por la fecha 7, Boca se medirá con Lanús el sábado 29 a las 19 y al día siguiente, domingo 30 a las 15, River jugará de visitante con Banfield.

Fecha 4

Viernes 7 de agosto

  • 19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)
  • 21.45 Ind. Rivadavia - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Sábado 8 de agosto

  • 14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)
  • 14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)
  • 17.00 Tigre – River (Zona B)
  • 19.15 Boca – Vélez (Zona A)
  • 21.30 Independiente – Platense (Zona A)
  • 21.30 Instituto – Gimnasia y Esgrima (Zona A)

Domingo 9 de agosto

  • 15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
  • 17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)
  • 17.45 Gimnasia La Plata – Barracas Central (Zona B)
  • 20.15 Argentinos – Racing (Zona B)

Lunes 10 de agosto

  • 19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)
  • 21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)

Martes 11 de agosto

  • 21.00 Talleres – Lanús (Zona A)

Fecha 5

Viernes 14 de agosto

  • 20.30 Racing – Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

  • 14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)
  • 14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)
  • 16.45 Estudiantes – Gimnasia La Plata (Interzonal)
  • 19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia (Zona B)
  • 21.15 Platense – Boca (Zona A)

Domingo 16 de agosto

  • 15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)
  • 15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)
  • 18.00 River – Argentinos (Zona B)
  • 20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)

Lunes 17 de agosto

  • 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 17.00 Lanús – Independiente (Zona A)
  • 19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 21.30 Gimnasia y Esgrima – Talleres (Zona A)

Fecha 6 – Interzonal

Viernes 21 de agosto

  • 14.30 Aldosivi – Unión
  • 20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo

Sábado 22 de agosto

  • 16.00 Gimnasia La Plata – Gimnasia y Esgrima
  • 16.00 Atlético Tucumán – Instituto
  • 18.30 Independiente – Ind. Rivadavia
  • 21.00 Newell’s – Banfield
  • 21.00 Huracán – Deportivo Riestra

Domingo 23 de agosto

  • 14.45 Sarmiento – Estudiantes
  • 14.45 Barracas Central – Platense
  • 17.00 Belgrano – Defensa y Justicia
  • 19.15 River – Vélez
  • 21.30 Racing – Boca

Lunes 24 de agosto

  • 19.00 Tigre – Central Córdoba
  • 21.15 Lanús – Argentinos
  • 21.15 Talleres – Rosario Central

Fecha 7

Viernes 28 de agosto

  • 19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
  • 21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)

Sábado 29 de agosto

  • 14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)
  • 17.00 Rosario Central – Gimnasia La Plata (Zona B)
  • 19.00 Boca – Lanús (Zona A)
  • 21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)
  • 21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)

Domingo 30 de agosto

  • 15.00 Banfield – River (Zona B)
  • 17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)
  • 19.15 Independiente – Gimnasia y Esgrima (Zona A)
  • 21.30 Ind. Rivadavia – Racing (Zona B)

Lunes 31 de agosto

  • 19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)
  • 19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)
  • 21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)
  • 21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)

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