Cuándo juegan Boca y River por el Torneo Clausura 2026: el programa de las próximas 4 fechas

En la fecha 4 River visitará a Tigre el sábado 8 a las 17 y Boca jugará ese mismo día a las 19,15 con Vélez, como local, aunque podría pedir el cambio a la cancha de Huracán.

En la fecha 5 los Xeneizes irán a Vicente López para jugar con Platense el sábado 15 a las 21.15 y los Millonarios recibirán en el Monumental a Argentinos Juniors el domingo 16 a las 18.