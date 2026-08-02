Cuándo juegan Boca y River por el Torneo Clausura 2026: el programa de las próximas 4 fechas

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó la programación de las fechas 4 a la 7 del Torneo Clausura 2026 en la que River y Boca deberán alternar con sus compromisos por la Copa Sudamericana.
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó la programación de las fechas 4 a la 7 del Torneo Clausura 2026 en la que River y Boca deberán alternar con sus compromisos por la Copa Sudamericana.
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó la programación de las fechas 4 a la 7 del Torneo Clausura 2026 en la que River y Boca deberán alternar con sus compromisos por la Copa Sudamericana.
En la fecha 4 River visitará a Tigre el sábado 8 a las 17 y Boca jugará ese mismo día a las 19,15 con Vélez, como local, aunque podría pedir el cambio a la cancha de Huracán.
En la fecha 5 los Xeneizes irán a Vicente López para jugar con Platense el sábado 15 a las 21.15 y los Millonarios recibirán en el Monumental a Argentinos Juniors el domingo 16 a las 18.
Boca se medirá con Racing en Avellaneda por la fecha 6 y el partido fue programado para el domingo 23 a las 21.30. Previamente, a las 19.15 de ese mismo día, River será local ante Vélez.
Finalmente, por la fecha 7, Boca se medirá con Lanús el sábado 29 a las 19 y al día siguiente, domingo 30 a las 15, River jugará de visitante con Banfield.
Fecha 4
Viernes 7 de agosto
Sábado 8 de agosto
Domingo 9 de agosto
Lunes 10 de agosto
Martes 11 de agosto
Fecha 5
Viernes 14 de agosto
Sábado 15 de agosto
Domingo 16 de agosto
Lunes 17 de agosto
Fecha 6 – Interzonal
Viernes 21 de agosto
Sábado 22 de agosto
Domingo 23 de agosto
Lunes 24 de agosto
Fecha 7
Viernes 28 de agosto
Sábado 29 de agosto
Domingo 30 de agosto
Lunes 31 de agosto