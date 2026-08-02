Huracán Las Heras empezó con un mal paso ante Cipolletti la Fase Campeonato del Torneo Federal A

Huracán Las Heras inició con una derrota ante Cipolletti de Río Negro, como visitante, su participación en la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.
Huracán Las Heras inició con una derrota ante Cipolletti en Río Negro su participación en la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.
Huracán Las Heras inició con una derrota ante Cipolletti de Río Negro, como visitante, su participación en la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.
En La Visera de Cemento del Alto Valle Marcos Pérez marcó el único gol a los 25’ del segundo tiempo.
Pablo Jofré dispuso como titulares a Franco Agüero, Matías Dieli, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Juan Aguilar; Lucas Agolzino, Santiago Úbeda, Iván Sandoval, Emiliano Bogado, Fernando Cortés y Joel Lucero.
Sin embargo, el Globo no pudo sumar de visitante y ahora buscará recuperarse como local frente a Olimpo de Bahía Blanca.