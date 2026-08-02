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Huracán Las Heras empezó con un mal paso ante Cipolletti la Fase Campeonato del Torneo Federal A

Huracán Las Heras inició con una derrota ante Cipolletti en Río Negro su participación en la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.

Por UNO
Huracán cayó en el Alto Valle.

Huracán cayó en el Alto Valle.

Huracán Las Heras inició con una derrota ante Cipolletti de Río Negro, como visitante, su participación en la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.

En La Visera de Cemento del Alto Valle Marcos Pérez marcó el único gol a los 25’ del segundo tiempo.

Huracán Las Heras no pudo con Cipolletti, en Río Negro.

Huracán Las Heras no pudo con Cipolletti, en Río Negro.

Pablo Jofré dispuso como titulares a Franco Agüero, Matías Dieli, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Juan Aguilar; Lucas Agolzino, Santiago Úbeda, Iván Sandoval, Emiliano Bogado, Fernando Cortés y Joel Lucero.

Sin embargo, el Globo no pudo sumar de visitante y ahora buscará recuperarse como local frente a Olimpo de Bahía Blanca.

El fixture de Huracán Las Heras en la Fase Campeonato

  • vs Cipolletti (V) 0-1
  • Fecha 2 (8/8) vs. Olimpo (L)
  • Fecha 3 (12/8) vs. Alvarado (V)
  • Fecha 4 (16/8) vs. Juventud Antoniana (L)
  • Fecha 5 (23/8) Libre
  • Fecha 6 (30/8) vs. Villa Mitre (V)
  • Fecha 7 (6/9) vs. Argentino (L)
  • Fecha 8 (13/9) vs. Kimberley (V)
  • Fecha 9 (20/9) vs. Atenas (L)

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