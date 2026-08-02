River pierde con Rosario Central con un gol en contra de Otamendi

River Plate recibe a Rosario Central, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que tiene una importancia superior a la búsqueda de los tres puntos y podría ser determinante para su director técnico, Eduardo Chacho Coudet.
River Plate recibe a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. Un duro examen para Chacho Coudet y sus dirigidos
River Plate recibe a Rosario Central, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que tiene una importancia superior a la búsqueda de los tres puntos y podría ser determinante para su director técnico, Eduardo Chacho Coudet.
En el partido entre Millonarios y Canallas en el Estadio Monumental el primer gol lo hizo Otamendi, en contra, a los 27'.
Sin Ángel Correa, con un golpe, Coudet, quien no hablará después del partido, puso como titulares a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Lautaro Pereyra, Fausto Vera, Aníbal Moreno; Facundo Colidio, Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas.
River empezó mejor y arrinconó a Central, pero la visita inquietó con algún contragolpe e incluso Copetti marcó un gol anulado por posición adelantada.
El partido fue atractivo y pese que no tuvo mucho la pelota se puso en ventaja con un gol en contra de Otamendi al intentar despejar un centro de Campaz.
River alternó mayor protagonismo para presionar y atacar con algunos desacoples defensivos que cargaron a sus defensores de tarjetas amarillas, algo muy peligroso ante un rival como Central.