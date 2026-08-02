River pierde con Rosario Central con un gol en contra de Otamendi

Sin Ángel Correa, con un golpe, Coudet, quien no hablará después del partido, puso como titulares a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Lautaro Pereyra, Fausto Vera, Aníbal Moreno; Facundo Colidio, Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas.

River empezó mejor y arrinconó a Central, pero la visita inquietó con algún contragolpe e incluso Copetti marcó un gol anulado por posición adelantada.

¡MALA SUERTE, NICOLÁS! Otamendi quiso evitar la definición de Cantizano y terminó marcando en contra el primero de Rosario Central vs. River en el Monumental.



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El partido fue atractivo y pese que no tuvo mucho la pelota se puso en ventaja con un gol en contra de Otamendi al intentar despejar un centro de Campaz.

River alternó mayor protagonismo para presionar y atacar con algunos desacoples defensivos que cargaron a sus defensores de tarjetas amarillas, algo muy peligroso ante un rival como Central.