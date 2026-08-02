¿Cómo se dice, millennial o milenial?: la RAE le pone fin al debate de forma definitiva

Los mileniales se caracterizan por su familiaridad con internet, las redes sociales y los dispositivos digitales, aunque no son considerados nativos digitales en sentido estricto (lo que los diferencia de la generación Z).

Este término está totalmente asentado en el español, pero dudamos entre si adaptar completamente la expresión a nuestro idioma o mantener la forma en su voz inglesa.

Aun así, la RAE y la Fundéu han dado una respuesta clara. Ambos términos aparecen en el Diccionario de la lengua española, pero lo más correcto es adaptar la grafía a nuestro idioma.

En el español cada vez hay más anglicismos, pero no todos están igual de aceptados. De momento, el DLE reconoce milenial como la forma adaptada y plenamente correcta. Además, funciona tanto como un adjetivo y como sustantivo.

Lo utilizamos para referirnos a las personas nacidas aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo XX, es decir, los miembros de la conocida generación Y.

De hecho, la propia RAE explica que milenial es la adaptación del inglés millennial, que a su vez es una derivación de milenio. Lo curioso es que admite la forma inglesa, pero con unas condiciones específicas.

Millennial aparece en el diccionario, pero lo más correcto en castellano al ser una voz inglesa sin adaptar es que aparezca en cursiva. Lo que nunca podemos usar es la semi adaptación millenial.

Esto implica que ambas formas son válidas, pero no tienen el mismo estatus. Mientras que milenial está plenamente adaptada al español, millennial mantiene su carácter extranjero.

La RAE recomienda que evitemos el anglicismo ‘millennial’ en español

La Fundéu va un paso más allá y recomienda priorizar las formas en español frente al anglicismo. En este sentido, no sólo valida milenial, sino que también proponía alternativas en desuso como milénico.

Ambas opciones derivan de la palabra milenio y siguen las normas habituales de formación de adjetivos en español. Por ejemplo, milenial se forma con el sufijo -al, como ocurre en palabras como cultural o natural.

Además, la Fundéu aclara que el plural recomendado es mileniales y que la pronunciación correcta es con acento en la última sílaba: /mileniál/.

Fuente: okdiario.com