Por la fecha número 1 de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2026, el Atlético Club San Martín recibió a Costa Brava y empató 2 a 2. Agustín López había puesto en ventaja a los pampeanos, mientras que Felipe Rivarola e Iván Paz convirtieron para dar vuelta el partido. En el complemento, Ramón Lentini hizo valer la Ley del ex.
Federal A: San Martín no pudo con Costa Brava y empató 2 a 2 en el inicio de la Reválida
El Chacarero no pudo comenzar la Reválida del Federal A con triunfo. Felipe Rivarola e Iván Paz anotaron para el local; Agustín López y Ramón Lentini hicieron lo propio para la visita
Federal A: San Martín y Costa Brava empataron 2 a 2
Desde el comienzo, el Chacarero salió decidió a ganar el partido y a los 3 minutos casi logra abrir el marcador: Franco Saucedo quedó solo en el corazón del área luego de un centro que cayó desde la derecha, pero definió al cuerpo del arquero y no pudo convertir.
Aunque el partido parecía controlado, el Albirrojo tuvo mala suerte en una jugada aislada y terminó sacando del medio. A los 11’, el Cali Rodríguez salió a interceptar una pelota dividida, quedó corto en el despeje y la entregó al medio. Agustín López la recibió casi en mitad de cancha, se acomodó y metió un zapatazo potente y bien dirigido para convertir el gol para Costa Brava.
San Martín reaccionó de inmediato al gol y encontró la paridad segundos después gracias a Felipe Rivarola: centro de Valentino Caro desde la derecha y con un potente cabezazo el paraguayo convirtió el 1 a 1 parcial.
Después del empate, ambos equipos se prestaron la pelota y no había un claro dominador. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, el Chacarero se adueñó del esférico y empezó a generar juego.
En jugada asociada entre Rivarola y Damián Arce, el delantero tocó a Saucedo, quien pudo poner en ventaja al León pero el tiro le salió al medio, facilitando la respuesta del arquero Silva.
A los 42’, el Chacarero pudo doblegar la valla pampeana y anotar el 2 a 1. Tiro libre de Arce a la cabeza de Mauro Maidana, el zaguero la bajó para el ingreso de Iván Paz y el volante anotó el gol.
En el complemento, los planes de Alejandro Abaurre se arruinaron desde el comienzo: a los 4’, Pacheco llegó hasta el fondo, pisó el área y centró al segundo palo, donde apareció el recién ingresado Ramón Lentini para hacer valer la Ley de ex y convertir el 2 a 2.
Con el marcador igualado, el Albirrojo se adelantó varios metros y empezó a jugar en el campo de Costa Brava. A su vez, los pampeanos se resguardaban con una marca férrea y apostaban a la contra para intentar llevarse los tres puntos.
Mientras el reloj se consumía, el León caía en el nerviosismo, lo que le impidió generar situaciones concretas de gol para dejar el triunfo en casa. Por su parte, la visita cortaba con infracciones cada vez que podía y estiraba el partido, sabiendo que se estaba llevando un punto de oro a La Pampa.
Con el 1 a 1 final, San Martín dejó pasar una buena oportunidad de sumar de a tres ante un equipo que solo aspira a mantener la categoría. En la próxima fecha, el Chacarero visitará a Santamarina de Tandil, intentando recuperar lo perdido en casa.
Síntesis del partido
San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Matías Contreras, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Iván Paz, Exequiel Batistella; Joaquín León, Damián Arce; Franco Saucedo, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre
Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Agustín López, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra, Matías Rivas; Agustín Alles, Francisco Gutiérrez. DT: Marcos Gelabert
Goles: PT: 11’ Agustín López (CB); 12’ Felipe Rivarola (SM); 42’ Iván Paz (SM). ST: 4’ Ramón Lentini (CB)
Estadio: Libertador General San Martín
Árbitro: Mauricio Martín