Federal A: San Martín no pudo con Costa Brava y empató 2 a 2 en el inicio de la Reválida

San Martín y Costa Brava empataron 2 a 2. Foto. Prensa ACSM

San Martín reaccionó de inmediato al gol y encontró la paridad segundos después gracias a Felipe Rivarola: centro de Valentino Caro desde la derecha y con un potente cabezazo el paraguayo convirtió el 1 a 1 parcial.

Después del empate, ambos equipos se prestaron la pelota y no había un claro dominador. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, el Chacarero se adueñó del esférico y empezó a generar juego.

En jugada asociada entre Rivarola y Damián Arce, el delantero tocó a Saucedo, quien pudo poner en ventaja al León pero el tiro le salió al medio, facilitando la respuesta del arquero Silva.

A los 42’, el Chacarero pudo doblegar la valla pampeana y anotar el 2 a 1. Tiro libre de Arce a la cabeza de Mauro Maidana, el zaguero la bajó para el ingreso de Iván Paz y el volante anotó el gol.

Iván Paz, uno de los goleadores de la tarde. Foto: Prensa ACSM

En el complemento, los planes de Alejandro Abaurre se arruinaron desde el comienzo: a los 4’, Pacheco llegó hasta el fondo, pisó el área y centró al segundo palo, donde apareció el recién ingresado Ramón Lentini para hacer valer la Ley de ex y convertir el 2 a 2.

Con el marcador igualado, el Albirrojo se adelantó varios metros y empezó a jugar en el campo de Costa Brava. A su vez, los pampeanos se resguardaban con una marca férrea y apostaban a la contra para intentar llevarse los tres puntos.

Mientras el reloj se consumía, el León caía en el nerviosismo, lo que le impidió generar situaciones concretas de gol para dejar el triunfo en casa. Por su parte, la visita cortaba con infracciones cada vez que podía y estiraba el partido, sabiendo que se estaba llevando un punto de oro a La Pampa.

Con el 1 a 1 final, San Martín dejó pasar una buena oportunidad de sumar de a tres ante un equipo que solo aspira a mantener la categoría. En la próxima fecha, el Chacarero visitará a Santamarina de Tandil, intentando recuperar lo perdido en casa.

Mauro Maidana, uno de los caudillos del León. Foto: Prensa ACSM

Síntesis del partido

San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Matías Contreras, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Iván Paz, Exequiel Batistella; Joaquín León, Damián Arce; Franco Saucedo, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Agustín López, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra, Matías Rivas; Agustín Alles, Francisco Gutiérrez. DT: Marcos Gelabert

Goles: PT: 11’ Agustín López (CB); 12’ Felipe Rivarola (SM); 42’ Iván Paz (SM). ST: 4’ Ramón Lentini (CB)

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Mauricio Martín