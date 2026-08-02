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TORNEO CLAUSURA

Boca empató con Newell's en Rosario por la 3ra fecha del Torneo Clausura

Boca fue de mayor a menor y empató en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Newell's Old Boys

Por UNO
Boca no pudo con Newells, en Rosario.

Boca no pudo con Newell's, en Rosario.

Boca Juniors empató 2 a 2 en su visita a Newell's Old Boys en el Parque Independencia, en el marco de la 3ª fecha del Torneo Clausura.

En el partido entre la Lepra rosarina y los de la Ribera el primer gol lo marcó a los 29' Santiago Ascacíbar, el empate lo hizo Cóccaro a los 4' de la segunda parte, a los 14' Reggiardo marcó el 2 a 1 para el dueño de casa y a los 36' Alan Velasco convirtió el 2 a 2.

Arruabarrena incluyó a Di Lollo en la defensa y reunió a Villa y al juvenil Leonel Flores para acompañar en el ataque a Aranda y Merentiel.

Justamente el ataque de Boca fue lo mejor en la primera parte del encuentro lapso en el que los visitantes hicieron méritos para alcanzar una ventaja parcial que llegó a los 29' a través de un cabezazo de Ascacíbar.

Esa diferencia, mínima pero justificada, no se modificó hasta el cierre de la primera parte, pero a los 4' el xeneize no quedó bien parado y Cóccaro lo aprovechó para empatar el partido.

La tendencia se mantuvo, Boca empezó a perder cada duelo y Newell's lo aprovechó para ponerse en ventaja con un golazo de Reggiardo.

Boca no evidenciaba demasiada reacción, pero Arruabarrena metió cambios para refrescar al equipo y uno de los ingresados, Alan Velasco, marcó el 2 a 2.

En el final Boca fue superior y tuvo chances claras para ganarlo, pero no le alcanzó y debió conformarse con un punto.

En pocas palabras

  • Empate en Rosario: Boca Juniors y Newell's Old Boys igualaron 2 a 2 en el Coloso Marcelo Bielsa por la 3ª fecha del Torneo Clausura.
  • Goles del partido: Santiago Ascacíbar, Reggiardo y Alan Velasco marcaron para ambos equipos, con un gol de Cóccaro que empató transitoriamente.
  • Desarrollo del juego: Boca fue de mayor a menor, pero tuvo chances de ganarlo en el final, conformándose con un punto.
Resumen generado por Thinkindot AI

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