Boca Juniors empató 2 a 2 en su visita a Newell's Old Boys en el Parque Independencia, en el marco de la 3ª fecha del Torneo Clausura.
Boca empató con Newell's en Rosario por la 3ra fecha del Torneo Clausura
Boca fue de mayor a menor y empató en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Newell's Old Boys
En el partido entre la Lepra rosarina y los de la Ribera el primer gol lo marcó a los 29' Santiago Ascacíbar, el empate lo hizo Cóccaro a los 4' de la segunda parte, a los 14' Reggiardo marcó el 2 a 1 para el dueño de casa y a los 36' Alan Velasco convirtió el 2 a 2.
Arruabarrena incluyó a Di Lollo en la defensa y reunió a Villa y al juvenil Leonel Flores para acompañar en el ataque a Aranda y Merentiel.
Justamente el ataque de Boca fue lo mejor en la primera parte del encuentro lapso en el que los visitantes hicieron méritos para alcanzar una ventaja parcial que llegó a los 29' a través de un cabezazo de Ascacíbar.
Esa diferencia, mínima pero justificada, no se modificó hasta el cierre de la primera parte, pero a los 4' el xeneize no quedó bien parado y Cóccaro lo aprovechó para empatar el partido.
La tendencia se mantuvo, Boca empezó a perder cada duelo y Newell's lo aprovechó para ponerse en ventaja con un golazo de Reggiardo.
Boca no evidenciaba demasiada reacción, pero Arruabarrena metió cambios para refrescar al equipo y uno de los ingresados, Alan Velasco, marcó el 2 a 2.
En el final Boca fue superior y tuvo chances claras para ganarlo, pero no le alcanzó y debió conformarse con un punto.
En pocas palabras
- Empate en Rosario: Boca Juniors y Newell's Old Boys igualaron 2 a 2 en el Coloso Marcelo Bielsa por la 3ª fecha del Torneo Clausura.
- Goles del partido: Santiago Ascacíbar, Reggiardo y Alan Velasco marcaron para ambos equipos, con un gol de Cóccaro que empató transitoriamente.
- Desarrollo del juego: Boca fue de mayor a menor, pero tuvo chances de ganarlo en el final, conformándose con un punto.