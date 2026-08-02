Boca empató con Newell's en Rosario por la 3ra fecha del Torneo Clausura

Justamente el ataque de Boca fue lo mejor en la primera parte del encuentro lapso en el que los visitantes hicieron méritos para alcanzar una ventaja parcial que llegó a los 29' a través de un cabezazo de Ascacíbar.

Esa diferencia, mínima pero justificada, no se modificó hasta el cierre de la primera parte, pero a los 4' el xeneize no quedó bien parado y Cóccaro lo aprovechó para empatar el partido.

La tendencia se mantuvo, Boca empezó a perder cada duelo y Newell's lo aprovechó para ponerse en ventaja con un golazo de Reggiardo.

Boca no evidenciaba demasiada reacción, pero Arruabarrena metió cambios para refrescar al equipo y uno de los ingresados, Alan Velasco, marcó el 2 a 2.

En el final Boca fue superior y tuvo chances claras para ganarlo, pero no le alcanzó y debió conformarse con un punto.