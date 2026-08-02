Boca tiene su propio "container": 5 jugadores fueron borrados del plantel

Esta determinación relegó de manera directa a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, quienes, si bien poseen contratos vigentes y continúan trabajando en el predio del club, buscan una vía de escape. En el caso de Barinaga, la dirigencia de Peñarol ya mostraron interés para contratarlo.

Por su parte, Marcelo Weigandt se mantiene postergado en la competencia por el puesto y aguarda propuestas formales para continuar su carrera fuera de la institución.

En una posición similar respecto a la falta de minutos se ubica Marcelo Saracchi, cuyo caso asoma como prioritario para el Consejo de Fútbol, dado que su transferencia permitiría liberar un valioso cupo de extranjeros en el plantel profesional y en las últimas horas fue el Houston Dynamo quien avanzó para contar con sus servicios.

El Houston Dynamo va por Sarachi y Boca aguarda una propuesta formal.

Los volantes marginados de Boca

En la zona media de la cancha, Mauricio Benítez retornó a la entidad de la Ribera luego de completar un préstamo con nutrida actividad en Bélgica.

A pesar del rodaje sumado en Europa, el juvenil tampoco ingresó en la planificación táctica del DT para esta temporada, por lo que se evalúan alternativas para concretar un nuevo préstamo o una transferencia definitiva.

El escenario más complejo lo atraviesa Juan Ramírez, quien vive una marginación prolongada que se arrastra desde la etapa en la que Claudio Ubeda estuvo al frente del equipo.

Tras concluir su cesión en Lanús a comienzos de año, el mediocampista no volvió a ser considerado para la competencia oficial y se entrena sin haber recibido propuestas formales hasta el momento.

Debido a que el vínculo contractual de Ramírez finaliza a fin de año, el panorama indica que el futbolista quedará con el pase en su poder en caso de no ser vendido en el corto plazo.

De esta manera, el club intenta aprovechar la ventana internacional para acelerar la partida de estos cinco deportistas antes de que concluyan los plazos del libro de pases externo.