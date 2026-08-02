El Napoli celebró su centenario en la Piazza Carità con un emotivo homenaje a Diego Maradona

El evento no solo sirvió para repasar el camino recorrido por la institución, sino también para reafirmar los lazos de identidad con su gente.

La emoción alcanzó su punto cumbre durante el tributo al astro argentino, cuando imágenes de sus momentos más emblemáticos se proyectaron mientras la multitud entonaba la canción "La mano de Dios".

Napoles se tiñó de azul claro.

La palabra de los hijos de Maradona en las celebraciones del Napoli

En el marco del tributo al 10, Diego Jr. tomó la palabra para reflexionar sobre el legado de su padre ante la concurrencia: "No crees en la gente cuando dicen que mi padre murió porque está mirando a través de tus ojos y está tremendamente orgulloso".

Napoli está de fiesta por sus 100 años.

Por su parte, Jana reforzó el vínculo que la une con la ciudad italiana, según informó el medio La Gazzetta dello Sport: "Soy de Argentina, pero también de Nápoles. Diego se transmite por generaciones y es eterno".

A lo largo de la ceremonia se proyectó un material audiovisual en el que varias personalidades repasaron el impacto de aquel ciclo histórico liderado por el número diez. En el video se rescató la gratitud hacia la figura del capitán: "Sobre todo, gracias a Diego Armando Maradona. Sin él, pensábamos que no habríamos ganado nada".