Qué significa que tu ajo tenga un brote verde y por qué debes aprovecharlo en 48 horas

Sin embargo, este proceso también produce que la cabeza del ajo pierda firmeza, se deshidrate y su sabor se vuelva paulatinamente más amargo o picante.

Luego de la aparición, no debes dejar pasar más de 48 horas.

Por este motivo, los especialistas sugieren no dejar pasar más de 48 horas desde que se detecta la aparición de la punta verde. Si se actúa dentro de este lapso, es posible aplicar una técnica muy sencilla que utiliza simplemente agua para transformar ese resto de cocina en un cultivo infinito, ideal para condimentar sin gastar dinero extra.

El truco casero del agua para recuperar tu ajo en simples pasos

Para llevar a cabo este método práctico y económico no se necesitan herramientas complejas ni conocimientos avanzados de jardinería. El procedimiento se realiza en pocos minutos y permite obtener brotes frescos en la comodidad de la casa:

Separar el diente: retirar con cuidado la piel exterior más seca y separar el diente de ajo que tiene el brote verde, procurando no dañar la base.

retirar con cuidado la piel exterior más seca y separar el diente de ajo que tiene el brote verde, procurando no dañar la base. Preparar el recipiente: utilizar un vaso pequeño o un recipiente de vidrio bajo. Colocar el diente erguido, asegurándose de que la parte verde quede apuntando hacia arriba.

utilizar un vaso pequeño o un recipiente de vidrio bajo. Colocar el diente erguido, asegurándose de que la parte verde quede apuntando hacia arriba. Agregar agua: incorporar solo una pequeña cantidad de agua en la base (entre 1 y 2 centímetros). Es fundamental no cubrir el diente por completo para evitar que la humedad excesiva lo pudra.

incorporar solo una pequeña cantidad de agua en la base (entre 1 y 2 centímetros). Es fundamental no cubrir el diente por completo para evitar que la humedad excesiva lo pudra. Buscar buena luz: ubicar el vaso cerca de una ventana o en un sector de la cocina donde reciba iluminación natural indirecta.

Transcurridas las 48 horas, se comenzará a observar el crecimiento de finas raíces en la parte inferior y un desarrollo acelerado del tallo verde. Esos brotes se pueden ir cortando con tijera para picar y sumar a ensaladas, salteados o tortillas, ofreciendo un sabor fresco y suave.