Confirmado: Boca resignará su localía en La Bombonera por el mal estado del campo de juego

Además, Boca disputaría en Parque Patricios el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta, programado para el martes 11 de agosto a las 19.00.

El campo de juego presentó muchos problemas.

El principal inconveniente se encuentra en el sector cercano a los bancos de suplentes, donde el césped presenta una marcada diferencia de color respecto del resto del terreno por la menor exposición al sol, lo que requiere un tratamiento más complejo.

Durante el receso por el Mundial se realizaron importantes trabajos con maquinaria pesada, entre ellas una excavadora y un tractor, para levantar sectores del campo, mejorar el suelo y avanzar con una nueva siembra de cara al segundo semestre.

Sin embargo, las tareas se extendieron más de lo esperado y la actividad por la Copa Sudamericana ante O'Higgins impidió completar la recuperación.

Boca será local en el Palacio Ducó

La dirigencia evaluó otras alternativas como Racing, Vélez y Lanús, aunque el Tomás Adolfo Ducó fue la opción elegida y de concretarse el cambio por 3 partidos, Boca recién volvería a jugar en La Bombonera el fin de semana del 30 de agosto, cuando reciba a Lanús por la 7ma fecha del Clausura.

La última vez que el club mudó su localía por el estado del césped fue en febrero de 2024, cuando enfrentó a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro.

Antes, en febrero de 2022, había sido local en Vélez frente a Rosario Central por el mismo motivo y la última presentación de Boca como local en el Ducó fue el 16 de diciembre de 1984, cuando venció 2-0 a Rosario Central con goles de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.