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Boca deberá pagar miles de dólares en multa tras el triunfo en Chile: el motivo

Luego de la victoria ante O’Higgins por penales, se conoció la multa que Boca deberá pagarle a Conmebol

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca deberá pagar una multa tras el partido en Chile.

Boca deberá pagar una multa tras el partido en Chile.

Boca logró una sufrida clasificación ante O’Higgins, por penales, y se metió en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pese a ello, no todas fueron buenas noticias para el Xeneize, ya que la institución deberá pagarle una multa de 20 mil dólares a la Conmebol.

Esto ocurrió luego de que ninguno de los dos jugadores solicitados por la transmisión oficial brindara declaraciones dentro del campo de juego. Cabe destacar que el reglamento obliga a los clubes a poner futbolistas a disposición para entrevistas inmediatas.

La sanción es de 10 mil dólares por cada futbolista que no cumpla con ese compromiso. Teniendo en cuenta la situación de Boca, el monto total a pagar por la institución asciende a 20 mil.

Leandro Paredes, capit&aacute;n de Boca, era uno de los elegidos para hablar con la transmisi&oacute;n oficial.

Leandro Paredes, capitán de Boca, era uno de los elegidos para hablar con la transmisión oficial.

La indicación desde la delegación y el malestar por el rendimiento

Durante la transmisión oficial, Marcelo Benedetto explicó desde el campo de juego que Leandro Paredes se había acercado para hablar tras la tanda de penales.

Sin embargo, recibió una indicación desde parte de la delegación de Boca y se retiró hacia el vestuario junto con sus compañeros. "Les dieron la orden de no hablar. Paredes iba a parar, pero se los llevaron a todos al vestuario", relató el periodista.

La decisión se produjo en medio del malestar generado por la actuación del equipo de Rodolfo Arruabarrena, que perdió 1-0 durante los 90 minutos. El Xeneize fue superado por O’Higgins y logró avanzar mediante la definición desde los 12 pasos.

Los futbolistas abandonaron rápidamente el verde césped y evitaron las entrevistas obligatorias. La negativa se limitó al contacto inmediato con la transmisión, ya que posteriormente Paredes sí brindó declaraciones en la zona mixta y reconoció la preocupación del plantel por el rendimiento mostrado en Chile.

El monto de la multa será descontado de los ingresos que Boca recibe de la Conmebol por derechos televisivos o comerciales correspondientes a su participación en el certamen.

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