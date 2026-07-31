Qué significa que tu gato tome agua de la canilla en casa: el error que todos cometen y debes evitar

Además, el agua del grifo está más fría y oxigenada que la que permanece durante horas en un recipiente acumulando polvo o pelos.

El agua de la canilla funciona como un arroyo natural para tu gato.

Por otro lado, la sensibilidad física juega un papel determinante: si el plato es muy estrecho o profundo, los sensibles bigotes de tu mascota chocan contra los bordes al intentar beber, lo que le genera un estrés sensorial molesto y lo lleva a buscar alternativas más cómodas.

El error que cometes en casa y qué hacer en esta situación

El error principal que comete la gran mayoría de las personas en casa es colocar el plato de agua pegado al tazón de comida. En la naturaleza, los felinos nunca beben cerca de donde cazan para evitar la contaminación. Al poner ambos recipientes juntos, el olor del alimento perturba a la mascota y provoca que rechace su propio tazón.

Si notas que tu gato insiste en beber de la canilla, lo recomendable es seguir estos pasos para mejorar su hidratación: