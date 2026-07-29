VIDEO: la impactante reacción de un grupo de gatos al brutal terremoto en Japón

El reciente fuerte terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sur de Japón no solo provocó alertas de tsunami y cuantiosos daños en la infraestructura, sino que también dejó al descubierto un fenómeno fascinante. Un video registrado por cámaras de seguridad mostró a un grupo de gatos reaccionando en simultáneo segundos antes de que la tierra comenzara a moverse con violencia.
Los animales suelen percibir estímulos del entorno que resultan completamente invisibles e imperceptibles para las personas. Ante la llegada de un terremoto, se produce una reacción que va mucho más allá de una premonición: se trata de una capacidad biológica para detectar cambios en el ambiente.
Cómo detectaron el sismo los gatos en Japón
Este comportamiento tan particular se debe a una serie de factores fisiológicos únicos. Cuando ocurre un terremoto de gran intensidad en lugares con alta actividad sísmica como Japón, la liberación de energía genera distintos tipos de ondas que se desplazan por la corteza terrestre:
- Sensibilidad a las ondas primarias (P): son las primeras en viajar tras la ruptura de la falla tectónica. Tienen menor amplitud y son prácticamente inaudibles e imperceptibles para el cuerpo humano, pero no para la anatomía de los gatos.
- Percepción acústica y táctil: las almohadillas de las patas de los gatos poseen mecanorreceptores extremadamente sensibles capaces de captar microvibraciones en el suelo. Asimismo, su oído detecta frecuencias de infrasonido segundos antes de que lleguen las destructivas ondas secundarias (S).
- Entrada en estado de alerta: al percibir estas señales previas durante el terremoto, los gatos reaccionaron erizando su pelaje, levantando la cabeza al mismo tiempo y buscando resguardo inmediato.
Qué hacer con tu mascota ante un terremoto
En zonas expuestas a terremotos frecuentes, como ocurrió recientemente en Japón, los especialistas recomiendan mantener espacios libres de obstáculos para que los gatos puedan resguardarse por sí mismos debajo de estructuras seguras.
Asimismo, se aconseja no intentar sujetar de manera forzada a la mascota mientras muestra signos de pánico o estrés por el terremoto, permitiendo que siga su instinto natural de búsqueda de protección.