VIDEO: la impactante reacción de un grupo de gatos al brutal terremoto en Japón

Los animales suelen percibir estímulos del entorno que resultan completamente invisibles e imperceptibles para las personas. Ante la llegada de un terremoto, se produce una reacción que va mucho más allá de una premonición: se trata de una capacidad biológica para detectar cambios en el ambiente.

En imágenes quedó registrado el momento en que un grupo de mascotas fue sorprendido por el terremoto de 7,1 que sacudió japón este martes.



El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro fue a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de… pic.twitter.com/IG0TLdmpjg — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 28, 2026

Cómo detectaron el sismo los gatos en Japón

Este comportamiento tan particular se debe a una serie de factores fisiológicos únicos. Cuando ocurre un terremoto de gran intensidad en lugares con alta actividad sísmica como Japón, la liberación de energía genera distintos tipos de ondas que se desplazan por la corteza terrestre: