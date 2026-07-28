Terremoto de 7,1 en Japón: decenas de heridos, derrumbes y más de 45.000 hogares sin luz

Terremoto en Japón: suspendieron trenes y mantienen la alerta por réplicas

Además de los derrumbes, el sismo provocó incendios, daños en rutas y puentes, grietas en calles y la suspensión de los servicios ferroviarios mientras se realizan inspecciones de seguridad.

La alerta de tsunami emitida en un primer momento fue levantada poco después, al descartarse riesgos para las zonas costeras. Sin embargo, el Gobierno mantiene el monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de medidas frente a terremotos y tsunamis, advirtió que la actividad sísmica continúa y pidió a la población mantenerse alerta durante los próximos días.

Por su parte, Kyushu Electric Power informó que 45.060 viviendas e instalaciones permanecen sin electricidad. Los trenes bala Shinkansen y otros servicios ferroviarios siguen suspendidos mientras avanzan las revisiones técnicas.

La Autoridad de Regulación Nuclear aseguró que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de la región, mientras que el Ministerio de Defensa desplegó aeronaves para evaluar la magnitud de los daños.

El terremoto volvió a poner en foco a Kumamoto, una región que ya sufrió una devastadora serie de sismos en 2016, con cientos de muertos y miles de heridos.

Japón, ubicado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo.