Qué revela de tu mente y tu cuerpo la forma en que reaccionas al caminar detrás de personas lentas

Primero, se investigó que quienes suelen tener una marcha rápida al caminar envejecen más lento que quienes se toman su tiempo de ir paso a paso. De hecho, quienes se desplazan con lentitud presentan signos de envejecimiento cognitivo avanzado.

El ritmo al caminar es el resultado acumulado de cómo se ha desarrollado y cuidado la salud a lo largo de toda la vida.

Más allá de detectar señales de envejecimiento acelerado en pulmones, dientes, corazón y sistemas inmunitarios en las personas analizadas que tenían un andar lento, encontraron que este grupo manifestaba cierto envejecimiento cognitivo avanzado. Dicho deterioro iba acompañado de cambios en el cerebro.

Quienes caminaban más despacio tenían cerebros más pequeños, una neocorteza más fina, es decir, la capa externa del cerebro que lleva adelante el mecanismo del pensamiento y procesamiento de información compleja.

En este sentido, para la ciencia, la velocidad a la hora de caminar no es solo un signo de envejecimiento, sino también una ventana a la salud cerebral a lo largo de toda la vida, ya que para dar pasos firmes y a buen ritmo, el cerebro tiene que coordinar el equilibrio, los músculos, la vista y la circulación sanguínea al mismo tiempo. Por eso, el andar refleja la salud general.