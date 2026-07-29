Cómo el disfraz llamado "Ugly Mom" está ayudando a que aves en peligro de extinción vuelvan a la naturaleza
El complejo proceso de rehabilitación de estas aves huérfanas incluye un disfraz de "Ugly Mom" y largas jornadas de campo para prepararlas para su liberación en otoño.
El objetivo es evitar que los polluelos de grullas desarrollen apego hacia las personas, un comportamiento que podría impedirles regresar con éxito a la vida silvestre. Te contamos sobre esta original estrategia para que la supervivencia de estas aves.
El disfraz que está salvando a una de las aves más amenazadas del mundo
La ornitóloga Foxfeather Zenkova, directora del centro Vulture Conservancy and Foxfeather and the Foxloft en Minnesota, utiliza el disfraz conocido como "Ugly Mom" para alimentar y acompañar a las crías de estas aves sin que las identifiquen como seres humanos. Actualmente atiende a cuatro polluelos huérfanos y espera recibir un quinto antes de iniciar el proceso de liberación de estos animales previsto para el otoño.
Según explicó la especialista, las grullas canadienses son aves muy inteligentes, con excelente memoria y una fuerte necesidad de establecer vínculos sociales. Como los polluelos aprenden observando a los adultos que los rodean, una impronta humana puede alterar su comportamiento natural y dificultar que sobrevivan una vez liberados. Por eso, además del disfraz, algunos centros de rehabilitación emplean títeres, espejos o incluso grullas cautivas como madres sustitutas.
Así rescatan aves en peligro con un insólito disfraz llamado "Ugly Mom"
La rehabilitación también requiere un importante esfuerzo físico. Estas aves comienzan a caminar pocas horas después de nacer y, en estado silvestre, recorren varios kilómetros diarios junto a sus padres. Durante el verano, Zenkova pasa largas jornadas al aire libre con el traje completo, guiando a las crías en la búsqueda de alimento y ayudándolas a desarrollar la resistencia necesaria para la vida en libertad, una tarea que este año resultó aún más exigente debido a las altas temperaturas registradas en Minnesota.
La mayoría de los polluelos que llegan al centro quedó huérfana tras la muerte de uno o ambos padres en atropellos ocurridos mientras cruzaban carreteras. Después de recibir atención veterinaria, realizar terapias de natación para recuperarse de fracturas o fortalecer sus patas y aprender a relacionarse con otras grullas, las aves pueden ser liberadas en otoño. Los especialistas también recomiendan que, si una persona encuentra una cría aparentemente sola, mantenga la distancia, ya que en muchos casos los padres permanecen cerca aunque no sean visibles.
En pocas palabras
- Disfráz "Ugly Mom": Una rehabilitadora de fauna en EE.UU. usa un traje de plumas para criar grullas huérfanas y prepararlas para la vida silvestre.
- Evitar impronta humana: El objetivo es que las crías no se apeguen a las personas, lo que dificultaría su supervivencia al ser liberadas.
- Rescate de aves: Las grullas suelen quedar huérfanas por atropellos en carreteras y son rehabilitadas para poder regresar a su hábitat natural.