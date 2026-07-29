Cómo el disfraz llamado "Ugly Mom" está ayudando a que aves en peligro de extinción vuelvan a la naturaleza

Según explicó la especialista, las grullas canadienses son aves muy inteligentes, con excelente memoria y una fuerte necesidad de establecer vínculos sociales. Como los polluelos aprenden observando a los adultos que los rodean, una impronta humana puede alterar su comportamiento natural y dificultar que sobrevivan una vez liberados. Por eso, además del disfraz, algunos centros de rehabilitación emplean títeres, espejos o incluso grullas cautivas como madres sustitutas.

Así rescatan aves en peligro con un insólito disfraz llamado "Ugly Mom"

La rehabilitación también requiere un importante esfuerzo físico. Estas aves comienzan a caminar pocas horas después de nacer y, en estado silvestre, recorren varios kilómetros diarios junto a sus padres. Durante el verano, Zenkova pasa largas jornadas al aire libre con el traje completo, guiando a las crías en la búsqueda de alimento y ayudándolas a desarrollar la resistencia necesaria para la vida en libertad, una tarea que este año resultó aún más exigente debido a las altas temperaturas registradas en Minnesota.

La mayoría de los polluelos que llegan al centro quedó huérfana tras la muerte de uno o ambos padres en atropellos ocurridos mientras cruzaban carreteras. Después de recibir atención veterinaria, realizar terapias de natación para recuperarse de fracturas o fortalecer sus patas y aprender a relacionarse con otras grullas, las aves pueden ser liberadas en otoño. Los especialistas también recomiendan que, si una persona encuentra una cría aparentemente sola, mantenga la distancia, ya que en muchos casos los padres permanecen cerca aunque no sean visibles.