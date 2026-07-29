Discutió con su vecino y se vengó de forma desproporcionada: le disparó a su perro en la cabeza

Supuestas advertencias por el perro

El vecio también disparó contra la puerta de la vivienda tras el ataque al perro.

Ante la respuesta lógica, el individuo lanzó una dura amenaza antes de irse del lugar. "Cuando se va, mi mujer me dice, '¿viste lo que dijo?' Y me dice, 'si paso con mi hija te mato a vos y a tu perro'", relató el hombre sobre las palabras exactas del tirador.

Días después, los dueños notaron algo raro en la cara del animal. "Vimos que tenía algo al lado del ojo, a un centímetro del ojo. Pensé que era una garrapata", explicó Eduardo. Luego descubrieron un coágulo de sangre alrededor de un balín de plomo. El can sufrió un violento ataque directo hacia su cabeza.

Los veterinarios operaron de urgencia a Rocco para extraer el proyectil. Tras la exitosa cirugía, el damnificado revisó el frente de su hogar. Encontró un segundo balín en el suelo, junto a una abolladura reciente sobre la madera de la puerta.

La Justicia investiga ahora el delito por amenazas coactivas. Eduardo mantiene una profunda angustia por la seguridad de sus seres queridos: "Tengo miedo que vuelva. Nosotros vivimos acá hace 40 años, siempre tuvimos perros. Realmente me preocupa que vuelva y lo mate".