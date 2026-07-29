Discutió con su vecino y se vengó de forma desproporcionada: le disparó a su perro en la cabeza

Un hecho de extrema violencia alteró la tranquilidad de Villa Devoto, en Buenos Aires. Un hombre baleó al perro Golden Retriever de su vecino con un arma de aire comprimido. El conflicto comenzó semanas antes por un reclamo infundado en la calle Pareja al 3700.
El agresor caminaba por la vereda con su mascota cuando comenzó a gritar. Aseguraba sufrir una mordedura de parte del animal ajeno. "Tu perro me mordió, tu perro me mordió", repetía furioso mientras señalaba la zona superior del brazo frente a la propiedad.
Eduardo negó la acusación sin dudarlo. Rocco permanecía encerrado tras la reja, algo que volvía imposible cualquier contacto físico. "Le digo, 'pero ¿cómo hizo para morderte ahí arriba? ¿Pasaste la mano?'", recordó el dueño de casa.
Supuestas advertencias por el perro
Ante la respuesta lógica, el individuo lanzó una dura amenaza antes de irse del lugar. "Cuando se va, mi mujer me dice, '¿viste lo que dijo?' Y me dice, 'si paso con mi hija te mato a vos y a tu perro'", relató el hombre sobre las palabras exactas del tirador.
Días después, los dueños notaron algo raro en la cara del animal. "Vimos que tenía algo al lado del ojo, a un centímetro del ojo. Pensé que era una garrapata", explicó Eduardo. Luego descubrieron un coágulo de sangre alrededor de un balín de plomo. El can sufrió un violento ataque directo hacia su cabeza.
Los veterinarios operaron de urgencia a Rocco para extraer el proyectil. Tras la exitosa cirugía, el damnificado revisó el frente de su hogar. Encontró un segundo balín en el suelo, junto a una abolladura reciente sobre la madera de la puerta.
La Justicia investiga ahora el delito por amenazas coactivas. Eduardo mantiene una profunda angustia por la seguridad de sus seres queridos: "Tengo miedo que vuelva. Nosotros vivimos acá hace 40 años, siempre tuvimos perros. Realmente me preocupa que vuelva y lo mate".
En pocas palabras
- Conflicto vecinal: un hombre baleó a un perro en la cabeza por un conflicto preexistente en Villa Devoto.
- Agresión con arma de aire comprimido: el agresor disparó al animal tras un supuesto reclamo de mordedura infundado.
- Denuncia e investigación: la justicia investiga el hecho, mientras el damnificado teme por la seguridad de su familia y su mascota.