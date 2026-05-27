Mirar sin ver: la ciencia explicó por qué a veces somos incapaces de ver algo que está frente a los ojos

Suele ocurrir este fenómeno cuando algo está directamente frente a nosotros, pero el cerebro no puede registrar que está allí presente. Recorrer la superficie con la mirada, la cocina, el cajón, el sillón o la cama y de repente aparece el objeto que faltaba en el mismo lugar donde ya se buscó. No se trata de magia ni de duendes, ya que esto pasa cuando una persona mira, pero sin ver; como si el ojo enfocara en cierto lugar, pero al mismo tiempo no.

Lo que plantea la ciencia, según la BBC, es que el cerebro no puede con todo al mismo tiempo. Es decir, no puede analizar todos los objetos que hay en una escena al mismo tiempo, pero sí puede enfocarse en la atención seleccionando determinadas características y filtrando el resto.

La atención es un foco que recorre el campo visual y donde sea que se proyecte, la información se procesa en detalle y lo que quede fuera, recibe muchísima menos atención. De hecho, para observar una escena correctamente, los ojos deben moverse repetidamente para que diferentes partes del entorno se proyecten en esta pequeña área de alta resolución.

ojos, mujer buscando, mochila, atencion Nuestros ojos se mueven repetidamente para que diferentes partes del entorno se proyecten en una pequeña área de alta resolución. Fuente Canva

Pero más allá de lo que llega a los ojos, para la ciencia también se trata de lo que el cerebro espera encontrar y tiene un nombre: ceguera por falta de atención. Cuando la información visual llega al cerebro, se procesa a través de la vía dorsal, se dirige hacia un área que desempeña un papel crucial en la percepción espacial y la dirección de la atención.

Esta vía hace que el cerebro determine la ubicación de los objetos en el espacio y es un sistema fundamental para guiar la atención durante la búsqueda visual.