El color de ojos no solo define rasgos físicos, pues también puede estar relacionado con ciertos aspectos de la personalidad. Aunque no se trata de una regla exacta, distintas corrientes de la psicología y estudios sobre percepción social sugieren que el tono del iris influye en cómo nos ven los demás y hasta en cómo nos comportamos.
Psicología: esto es lo que dice el color de tus ojos sobre tu forma de ser
Ojos marrones: liderazgo y confianza
Las personas con ojos marrones suelen ser percibidas como confiables, fuertes y decididas. Este es el color más común en el mundo, lo que también se asocia con una mayor capacidad de adaptación social. Pues estos individuos con ojos oscuros tienden a ser vistos como más agradables y cooperativos. Además, suelen proyectar seguridad y estabilidad emocional.
Entre sus rasgos frecuentes se destaca la responsabilidad, la lealtar, el carácter protector y la capacidad de liderar lo que se propongan.
Ojos azules: sensibilidad y fortaleza interior
Aunque muchas veces se asocian con fragilidad, los ojos azules pueden estar vinculados a una gran fortaleza mental. Algunos estudios han observado que las personas con este color desarrollan alta tolerancia al dolor y fuerte autocontrol emocional. También suelen ser vistas como personas dulces, aunque por dentro pueden tener una personalidad intensa y resiliente gracias a que todas las personas con ojos azules heredaron un pequeño "interruptor" genético que diluye el pigmento marrón del iris.
Entre sus rasgos frecuentes llevan consigo sed de perseverancia, inteligencia emocional, espíritu competitivo y una sensibilidad profunda.
Ojos verdes: entre el misterio y la creatividad
El verde es uno de los colores de ojos menos comunes, lo que suele asociarse con personalidades únicas y magnéticas. Las personas con ojos verdes tienden a ser percibidas como atractivas, enigmáticas y creativas. Este tono suele relacionarse con equilibrio entre dominancia y empatía proponderando entre una persona con gran originalidad, pasión, independencia y carisma natural.
Ojos grises: introspección y equilibrio
Menos habituales aún, los ojos grises suelen vincularse con personalidades analíticas y reservadas. Son personas que piensan antes de actuar y que valoran la estabilidad emocional. Entre sus rasgos distintivos llevan como lema la prudencia, una observación detallista, serenidad y autocontrol.
La psicología ha estudiado cómo ciertos rasgos físicos influyen en la percepción que los demás tienen de nosotros, y eso puede moldear comportamientos a lo largo del tiempo. Pues la capacidad del color de los ojos para predecir algunos aspectos de nuestra personalidad o salud reside en las múltiples variaciones de los genes involucrados en la gama cromática que encuentra su fenotipo en el color del iris, según el blog de Psicología y Mente.